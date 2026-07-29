سباحة.. الاتحاد الدولي يعلن جوائزه المالية لبطولة العالم في بكين 2026 بإجمالي مليونين و25 ألف دولار ستوزع على أفضل السباحين وفرق التتابع

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

كشف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الأربعاء، عن هيكل الجوائز المالية لبطولة العالم للسباحة ببكين 2026 في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تقدر بنحو مليونين و25 ألف دولار، لأفضل السباحين وفرق التتابع.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان: "سيتم توزيع الجوائز المالية بالتساوي بين الرجال والنساء، في كل من المنافسات الفردية وسباقات التتابع، لمكافأة الفائزين من المركز الأول إلى المركز الثامن".

وتابع: سيحصل الفائزون في كل منافسة فردية وسباق تتابع على 10 آلاف دولار، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 8 آلاف دولار، وصاحب المركز الثامن على ألفي دولار.

وأضاف الاتحاد: ستمنح مكافآت إضافية للأداء المتميز، حيث سيحصل السباحون الذين يحطمون رقما قياسيا عالميا جديدا خلال البطولة على مبلغ 25 ألف دولار عن كل رقم قياسي يتم تحطيمه، بالإضافة إلى جوائزهم المالية.

وواصل: كما تمنح مكافأة إضافية للسباحين الذين يحققون "التاج المزدوج"؛ أي الفوز بنفس السباق في جميع محطات سلسلة سباقات كأس العالم للسباحة "جولة طريق الحرير" لعام 2026، بالإضافة إلى بطولة العالم للسباحة (25 مترا)".

واستطرد: زادت قيمة هذه المكافأة لعام 2026، من 10 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار لكل فوز بالتاج المزدوج.

ومنح الاتحاد الدولي للألعاب المائية ما مجموعه 10.7 ملايين دولار كجوائز مالية في جميع الرياضات المائية عام 2025، بما في ذلك مبلغ قياسي قدره 6.1 ملايين دولار في بطولة العالم للألعاب المائية - سنغافورة 2025.