رماية سهام.. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في "كأس العالم" في المرحلة الثانية من البطولة، المقامة بمدينة شنغهاي الصينية..

أنقرة/ الأناضول

حصد رياضيون أتراك 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية)، في المرحلة الثانية من بطولة "كأس العالم للرماية بالسهام"، المقامة في الصين.

وذكر مراسل الأناضول، السبت، أنه في إطار النهائيات التي أقيمت ضمن البطولة بمدينة شنغهاي، تنافست المنتخبات الوطنية في مسابقات "القوس المركب" للفرق (رجال، سيدات، والفرق المختلطة).

وفي المباراة النهائية، تغلب الفريق التركي للسيدات على الولايات المتحدة بنتيجة 233-232، ليحصد الميدالية الذهبية.

أما فريق الرجال، فقد واجه في منافسات المباراة النهائية، نظيره الأمريكي وتمكن من الفوز عليه 234-231 ليحرز بذلك الميدالية الذهبية أيضا.

أما الفريق الزوجي المختلط، فقد خسر المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة بنتيجة 157-154، مكتفيا بالحصول على ميدالية فضية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الأحد، بعد انطلاقها يوم 5 مايو/ أيار الجاري.