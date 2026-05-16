شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا، وفق بيانات صادرة عن الحزب..

ردا على خرق الهدنة.. حزب الله يشن 8 هجمات ضد أهداف إسرائيلية بلبنان شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا، وفق بيانات صادرة عن الحزب..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ 8 هجمات ضد أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا.

جاء ذلك في بيانات للحزب، قال فيها إن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت قرى جنوب لبنان"، وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

وتواصل إسرائيل بوتيرة مرتفعة شن هجمات على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده مرتين، الأولى لمدة شهر حتى 17 مايو/ أيار الجاري، والثانية، الجمعة، لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي تفاصيل الهجمات، قال "حزب الله" إنه استهدف بمسيرات انقضاضية تجمعين لجنود إسرائيليين في بلدتي الخيام والناقورة. وتجمعا لآليات وجنود في بلدة دير سريان، بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة.

كما أعلن استهداف كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية أسفرت عن "إصابة مؤكّدة".

وأضاف أنه استهدف أيضا بمسيرات انقضاضية مركبة عسكرية من نوع "هامر" ومدرعة من طراز "النميرا" في بلدة الطيبة، وجرافة تابعة للجيش في دير سريان، متحدثا عن إلحاق "إصابات مؤكدة" بهم.

ولفت إلى أن هجماته شملت كذلك استهداف موقع بلاط العسكري المستحدث في جنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.