رئيس "كاف": فخور بتأهل 9 منتخبات إفريقية إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الأربعاء، عن فخره بالأداء الذي قدمته المنتخبات الإفريقية في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تأهل 9 من أصل 10 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية.

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا: "حققت المنتخبات الوطنية الإفريقية تقدما ونجاحات كبيرة في كأس العالم 2026، وأنا فخور جدا بأدائها".

وأضاف: "صنعت المنتخبات التسعة التي تأهلت من دور المجموعات إلى دور الـ32 التاريخ في كأس العالم 2026، إذ تمثل 90 بالمئة من المنتخبات الإفريقية المشاركة، وهي أعلى نسبة تأهل تحققها القارة في تاريخ البطولة".

وتابع: "بلغت نسبة تأهل المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار الإقصائية 40 بالمئة في نسخة 2022، ولم يتأهل أي منتخب في نسخة 2018، فيما بلغت النسبة 40 بالمئة أيضا في نسخة 2014".

وأكد موتسيبي وجود خطط لتطوير مستوى المنتخبات الإفريقية مستقبلا، قائلا: "حددنا عددا من الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى التحسين، وأنا واثق بأن المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين سيعملون على تنفيذ الخطوات اللازمة".

وأضاف: "سيضمن ذلك تحقيق نجاحات أكبر للمنتخبات الإفريقية في النسخ المقبلة من كأس العالم".

وأعلن أن "كاف" سيعقد مؤتمرا يضم مدربي المنتخبات الوطنية وخبراء وأصحاب المصلحة في كرة القدم، لتقييم أداء المنتخبات الإفريقية في مونديال 2026، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز فرص نجاحها في كأس العالم 2030.

وقال: "سنواصل الاستثمار في لاعبينا ولاعباتنا، وفي كرة القدم للهواة، والدوريات الاحترافية، ومنتخباتنا الوطنية في الدول الإفريقية الـ54، من أجل جعل كرة القدم الإفريقية أكثر قدرة على المنافسة، وأن تكون بين الأفضل عالميا".

وشدد رئيس "كاف" على ضرورة امتلاك كل اتحاد وطني ملعبا معتمدا من الاتحادين الإفريقي (كاف) والدولي (فيفا) لاستضافة المباريات، معلنا توسيع الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية في جميع الدول الأعضاء.

ومن جانب آخر، أعلن "كاف" رفع قيمة جائزة بطل كأس أمم إفريقيا للسيدات بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى مليوني دولار، وزيادة إجمالي جوائز البطولة من 3.475 ملايين دولار إلى 5.8 ملايين دولار، بزيادة قدرها 67 بالمئة، إلى جانب رفع منحة المشاركة لكل منتخب إلى 150 ألف دولار.

وفيما يتعلق بالبطولات القارية، أكد موتسيبي استمرار الاستعدادات بالتعاون مع كينيا وتنزانيا وأوغندا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027، كما أعلن فتح باب الترشح رسميا لاستضافة نسخ 2028 و2032 و2036.