في تدوينة للأمير علي بن الحسين، اعتبر فيها ذلك الخيار الشفاف لحماية الاتحادات الوطنية

رئيس الاتحاد الأردني يدعو لإلغاء التصويت السري بانتخابات الفيفا في تدوينة للأمير علي بن الحسين، اعتبر فيها ذلك الخيار الشفاف لحماية الاتحادات الوطنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، السبت، إلى التخلي فورا عن نظام التصويت السري في الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك في تدوينة نشرها الأمير علي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، في ظل المعطيات والجدل اللذين يحيطان بالمنظمة الكروية الدولية قبل استحقاقاتها الانتخابية القادمة.

وقال الأمير علي: "مع كل الجدل المحيط بالفيفا، تواجه كرة القدم العالمية أزمة واضحة في القيادة قبل انتخابات قادمة مباشرة".

وأضاف: "كشخص مر بهذه العملية من قبل، أعتقد أن هناك شيئا واحدا يجب القيام به فورا: إزالة التصويت السري في الانتخابات الرئاسية".

وأوضح رئيس الاتحاد الأردني أن "كل قرار آخر، بما في ذلك استضافة كأس العالم، يتم الآن بشكل علني، باستثناء الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن "وجود رئيس يُنتخب كل أربع سنوات ومجلس يتخذ القرار، يجعل من التصويت الشفاف الطريقة الوحيدة لجعلنا نحن رؤساء الاتحادات الوطنية مسؤولين أمام مشجعي كرة القدم ومسؤوليها ولاعبيها الذين انتخبونا".

وشدد الأمير علي على أن إلغاء السرية يعد "حماية لكل اتحاد وطني قد يتعرض لضغوط لاتخاذ قرار بناء على الإكراه خلف الأبواب المغلقة كما حدث في الماضي".

واختتم رئيس الاتحاد الأردني تدوينته بالقول إن هذه الخطوة "ستمكن كل اتحاد وطني في أهم تصويت لدينا، وهو قيادة أكبر وأشهر رياضة في العالم والاتجاه الذي ستسلكه في المستقبل".

يذكر أن نظام التصويت السري في انتخابات الفيفا هو الآلية القانونية المعتمدة لانتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه.

وتأتي تصريحات الأمير علي، الذي سبق أن خاض سباق الترشح لرئاسة الفيفا في دورات سابقة، في وقت يتصاعد فيه الجدل التراكمي وتتزايد الانتقادات بشأن إدارة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، وسط مطالبات بتحركات وإصلاحات تعزز الشفافية والحوكمة قبيل عقد الجمعية العمومية المزمعة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي في مارس/ آذار 2027 بمدينة الرباط المغربية.

ويواجه إنفانتينو، غضبا متصاعدا وانتقادات حادة من الاتحادين الأوروبي والآسيوي بسبب خطته المثيرة للجدل لإنشاء كيان بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وبطولات أخرى وطرح حصص منه لمستثمرين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفضه القاطع لـ"بيع كرة القدم"، وسط تقارير عن توجهه لدعم القطري ناصر الخليفي للترشح لرئاسة الفيفا.