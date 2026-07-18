دنيز كايا دالان.. أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي قطعت السباحة التركية 1200 متر في مياه بحرية بلغت حرارتها 4 درجات قرب أرخبيل سفالبارد..

إسطنبول/ الأناضول

سجلت السباحة التركية دنيز كايا دالان (38 عاما) اسمها في التاريخ كأول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي.

"كايا دالان" الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة "غينيس"، قطعت مسافة 1200 متر في مياه القطب الشمالي قرب أرخبيل سفالبارد، إحدى أقرب المناطق إلى القطب، وسط درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية.

وتغلبت السباحة التركية على الظروف الصعبة، إلى جانب مسؤوليات الأمومة، لتخوض تجربة سجلت بها اسمها في تاريخ تركيا.

وفي تصريحات صحفية إثر تحقيقها هذا الإنجاز، أهدت "كايا دالان" إنجازها هذا إلى بلدها تركيا و"جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات حديثا".

وأضافت: أشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم.

وتعمل "كايا دالان" أيضا اختصاصية نفسية، وتهدف من خلال إنجازها إلى إلهام الأمهات كافة، إلى جانب رفع العلم التركي في القطب الشمالي.