دراجات هوائية.. الإيطالي باليريني يفوز بالمرحلة الـ7 من "طواف تركيا" عبر قطعه مسافة قدرها 152.8 كيلومترا، خلال 3 ساعات و19 دقيقة و41 ثانية..

أنطاليا/ الأناضول

فاز الدراج الإيطالي ديفيد باليريني، السبت، بالمرحلة السابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا 2026".

​​​​​​​وأنهى باليريني المرحلة الممتدة داخل ولاية أنطاليا، البالغة مسافتها 152.8 كيلومترا، بزمن قدره 3 ساعات و19 دقيقة و41 ثانية، ليحتل المركز الأول.

وحل البولندي مارسيلي بوغوسلافسكي ثانيا، بينما جاء البلجيكي توم كراب في المركز الثالث.

وتتواصل منافسات الطواف غدا الأحد بإقامة المرحلة الثامنة والأخيرة في أنقرة، على مسافة 108.4 كيلومترا.

والأحد الماضي، انطلقت النسخة 61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بولاية إزمير، وتختتم في 3 مايو/ أيار الجاري بالعاصمة أنقرة.

ويتيح السباق للمشاركين التعرف على غنى تركيا بالتراث الثقافي والطبيعي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.