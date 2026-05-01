دراجات هوائية.. الإيطالي باغاتين يفوز بالمرحلة 6 من "طواف تركيا" فيما تصدر الأسترالي سيباستيان بيرويك الترتيب العام

أنطاليا / الأناضول

فاز الدراج الإيطالي كريستيان باغاتين، الجمعة، بالمرحلة السادسة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية "طواف تركيا 2026".

وأنهى باغاتين المرحلة الممتدة بين أنطاليا وفَسلي قان، البالغة مسافتها 127.9 كيلومترا، بزمن قدره 3 ساعات و23 دقيقة و12 ثانية، ليحتل المركز الأول.

وحل الأسترالي سيباستيان بيرويك ثانيا، بينما جاء الفرنسي جوردان جيغات في المركز الثالث.

وانتزع بيرويك صدارة الترتيب العام مرتديا القميص التركوازي، بعدما تقدم بفارق خمس ثوان على الكولومبي إيفان راميرو سوسا، كما تصدر تصنيف التسلق ليرتدي القميص الأحمر.

واحتفظ البلجيكي توم كراب بالقميص الأخضر، فيما واصل التركي مصطفى طراقجي ارتداء القميص الأبيض.

وتتواصل منافسات الطواف غدا بإقامة المرحلة السابعة في أنطاليا، على مسافة 152.8 كيلومترا، حيث تنطلق وتنتهي في المدينة نفسها، وسط توقعات بمرحلة سريعة قد تُحسم بسباق جماعي في الأمتار الأخيرة.

والأحد الماضي، انطلقت النسخة 61 من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بولاية إزمير، وتختتم في 3 مايو/ أيار الجاري بالعاصمة أنقرة.

ويتيح السباق للمشاركين التعرف على غنى تركيا بالتراث الثقافي والطبيعي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا في 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.