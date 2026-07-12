بعدما حقق فوزه العاشر على حلبة "ساكسنرينغ" معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني المسجل قبل 51 عاما

دراجات نارية.. مارك ماركيز يسجل رقما قياسيا في جائزة ألمانيا الكبرى بعدما حقق فوزه العاشر على حلبة "ساكسنرينغ" معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني المسجل قبل 51 عاما

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل الإسباني مارك ماركيز، دراج فريق دوكاتي لينوفو، رقما قياسيا بفوزه بجائزة ألمانيا الكبرى، الجولة الـ11 من سلسلة جولات بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، الأحد، على حلبة "ساكسنرينغ".

وحقق الدراج ماركيز (33 عاما) انتصاره العاشر في 11 سباقا خاضها على الحلبة الألمانية، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، الذي حققه قبل 51 عاما على حلبة إيماترا في فنلندا عام 1975.

وكان حصول ماركيز، بطل العالم 7 مرات، على المركز الثاني عام 2024، المرة الوحيدة التي لم يفز فيها الدراج على هذه الحلبة منذ ظهوره الأول في سباقات الفئة الأولى "موتو جي بي" عام 2013.

وبهذا الفوز، واصل حامل اللقب زحفه نحو صدارة الترتيب العام، بعد أن رفع رصيده إلى 190 نقطة، ليتقدم مركزين إلى المرتبة الثالثة على حساب الإيطاليين ماركو بيزيكي، المتصدر السابق، وفابيو دي جيانانتونيو، وبفارق 18 نقطة خلف الإسباني خورخي مارتن، المتصدر.

وهيمن مارك ماركيز، على السباق منذ البداية وحتى خط النهاية، بعد أن انطلق من المركز الأول متقدما على شقيقه الأصغر أليكس ماركيز، دراج غريسيني ريسينغ، وحافظ الشقيقان على هذا الترتيب حتى تعرض أليكس ماركيز لحادث عند المنعطف الأخير في اللفة التاسعة.

وبلغ تقدم مارك ماركيز، ذروته مع تبقي خمس لفات، إذ واصل سيطرته على السباق وزحفه نحو فوزه الثالث هذا الموسم، وجميعها جاءت في الجولات الأربع الماضية، متقدما على متسابقي فريق تراكهاوس، الياباني آي أوغورا، والإسباني راؤول فرنانديز.

واحتل الإسباني بيدرو أكوستا، دراج فريق كي تي إم، المركز الرابع، أمام خورخي مارتن، متصدر البطولة، الذي حل خامسا مع فريق أبريليا.

وغاب عن السباق الإيطالي ماركو بيزيكي، دراج أبريليا، لخضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة اليسرى، إثر حادث تحطم خلال جلسة التصفيات، السبت، على مسار الحلبة.