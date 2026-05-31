دراجات نارية.. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى الدراج الإيطالي حقق فوزه الرابع هذا الموسم في الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

فاز الإيطالي ماركو بيزيكي، دراج فريق أبريليا، بسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، الأحد، على حلبة "موجيلو"، ليعزز مساعيه نحو لقبه العالمي الأول.

وحقق بيزيكي، فوزه الرابع هذا الموسم من أصل 7 سباقات، بعد تتويجه في الجولات الثلاث الأولى في تايلاند والبرازيل والولايات المتحدة، ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة عن الإسباني خورخي مارتن.

وأنهى بيزيكي، السباق بزمن بلغ 40:57.347 دقيقة، متقدما بفارق 3.559 ثانية عن زميله خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، دراج فريق دوكاتي لينوفو، ثالثا بفارق 5.098 ثانية.

وحل الياباني آي أوغورا، دراج فريق تراك هاوس رابعا أمام الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو، دراج فريق "في آر 46"، في المركز الخامس، والإسباني بيدرو كوستا، دراج فريق "كي تي إم"، سادسا.

وجاء بطل العالم الإسباني مارك ماركيز، دراج فريق لينوفو دوكاتي، في المركز السابع، بعد عودته من جراحة في الكتف وكسر في القدم تعرض لهما في حادث خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى.

وأنهى الإسباني فيرمين ألديغير، دراج فريق غريسيني ريسينغ، السباق في المركز الثامن، متقدما على مواطنه راؤول فرنانديز، دراج فريق تراك هاوس، والبرازيلي ديوغو موريرا، دراج فريق هوندا، في المركزين التاسع والعاشر.

وفشل الجنوب إفريقي براد بيندر، في دخول قائمة العشرة الأوائل، بعدما أنهى السباق في المركز الحادي عشر، بينما حل الإسباني خوان مير، والإيطالي لوكا ماريني، دراجا "هوندا المصنعية"، في المركزين الثاني عشر والثالث عشر.

وكان آخر الحاصلين على النقاط الإيطالي فرانكو موربيديلي، دراج فريق "في آر 46"، في المركز الرابع عشر، والتركي توبراك رازغاتلي أوغلو، في المركز الخامس عشر كأفضل دراج لفريق ياماها.