دراجات نارية.. الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو يفوز بجائزة كاتالونيا الكبرى بعد سباق مثير شهد توقفا مرتين بسبب الحوادث المتعددة، في الجولة السادسة من بطولة العالم لفئة الموتو جي بي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرز الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو، دراج فريق في آر 46 ريسينغ، لقب جائزة كاتالونيا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للدراجات النارية بفئة الموتو جي بي، الأحد، بعد سباق شهد توقفه مرتين بسبب حوادث.

وحقق الإيطالي فوزه الثاني فقط في سباقات الموتو جي بي، وهو الفوز الأول لفريق في آر 46 ريسينغ منذ سباق الجائزة الكبرى الهندي في عام 2023، لكن هذا الانتصار طغت عليه حوادث خطيرة.

وجاء الإسباني "خوان مير" من فريق هوندا في المركز الثاني متقدما على مواطنه فيرمين ألدجير، من فريق غريسيني ريسينغ، بينما تعرض بيدرو أكوستا، الذي كان متصدرا، لحادث في اللفة الأخيرة بعد احتكاكه مع متسابق فريق تراك هاوس، آي أوغورا، الذي تلقى عقوبة ثلاث ثوان.

بدأت الدراما في اللفة 12 عندما تعطلت دراجة المتصدر بيدرو أكوستا، من فريق كي تي إم، على الطريق المستقيم بالقرب من المنعطف 10، ليصطدم أليكس ماركيز، دراج غريسيني ريسينغ، الذي كان يحتل المركز الثاني، بمؤخرة الدراجة المعطلة.

واندفع ماركيز ودراجته نحو الجدار قبل أن ينقلبا في الهواء، عندما فقد السيطرة، ليسقط على الحصى، كما اصطدمت عجلة دراجة ماركيز بدي جيانانتونيو، الذي سقط أرضا لكنه تمكن من قيادة دراجته إلى منطقة الصيانة، ليتم رفع العلم الأحمر إيذانا يإيقاف السباق.

وجاء العلم الأحمر الثاني بعد إعادة انطلاق أكثر فوضوية، عندما قام الفرنسي يوهان زاركو، دراج فريق إل سي آر هوندا، بالفرملة متأخرا عند المنعطف الأول من اللفة الأولى، ما أدى إلى اصطدام الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، دراج دوكاتي، ومواطنه لوكا ماريني سائق هوندا، في حادث تصادم ثلاثي.

وقد تم نقل كل من أليكس ماركيز، ويوهان زاركو، إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، على الرغم من أن الفريق الطبي أكد أنهما كانا واعيين وبحالة جيدة.

وأدت إعادة الانطلاق الثانية فعليا إلى تحويل ما كان في الأصل سباقا من 24 لفة إلى سباق سرعة من 12 لفة.

واستمرت الفوضى عندما تعرض خورخي مارتن، الذي بدأ السباق من الصف الأمامي وكان يبدو أنه سينافس على الصدارة، لحادث تصادم في اللفة الأولى بعدما اصطدم به راؤول فرنانديز، سائق فريق تراك هاوس عند أحد المنعطفات.

واستغل دي جيانانتونيو، الموقف ليتمكن من تجاوز مير، قبل 4 لفات من النهاية قبل أن يطارد أكوستا، ويأخذ الصدارة قبل لفتين من النهاية ليحطم أحلام الشاب البالغ من العمر 21 عاما في تحقيق أول فوز له في سباقات الموتو جي بي.

ثم اكتمل كابوس أكوستا، عندما تحطمت دراجته في اللفة الأخيرة.