دراجات نارية.. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



واصل الإسباني مارك ماركيز، دراج دوكاتي لينوفو، عودته القوية من الإصابة ليتوج بسباق جائزة تشيكيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة الموتو جي بي، الأحد، على حلبة "برنو".

وحقق ماركيز، البالغ من العمر 33 عاما والحائز على لقب بطولة العالم سبع مرات، فوزه الثاني تواليا هذا الموسم بعد إحرازه لقب الجولة الماضية في المجر، في وقت لا يزال يتعافى فيه من عمليات جراحية في قدمه وكتفه.

وانطلق دراج دوكاتي من المركز الرابع عند خط البداية، وظل يطارد زميله في الفريق، الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، قبل أن يتجاوزه في اللفة السادسة عشرة، لينفرد بالصدارة في المراحل الأخيرة ويحسم الفوز.

ونجح الياباني آي أوغورا، دراج تراكهاوس، في تجاوز بانيايا هو الآخر ليحتل المركز الثاني، بينما تراجع السائق الإيطالي ليحتل المركز الثالث، على الرغم من تعرضه لضغط متأخر من مواطنه فابيو دي جيانانتونيو، دراج في آر 46 ريسينغ.

تم إيقاف الإيطالي ماركو بيزيكي، دراج أبريليا ومتصدر البطولة، عن سباق يوم الأحد، كعقوبة تأديبية بعد مشادة كلامية مع أحد المنظمين عقب حادث تصادم خلال سباق السرعة يوم السبت.

وسمح إيقاف بيزيكي لزميله في الفريق، الإسباني خورخي مارتن، الذي حل تاسعا في السباق، بتقليص الفارق في صدارة الترتيب العام للبطولة إلى ثماني نقاط فقط (180 مقابل 172)، فيما ارتقى ماركيز إلى المركز الرابع برصيد 140 نقطة.