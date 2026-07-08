جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمنتخب مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء

حسام حسن يرجع الهزيمة لأسباب "تسويقية" وزيكو يرى المونديال "موجها" جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمنتخب مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء

إسطنبول/ الأناضول

شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، هجومًا حادًا على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، عقب توديع "الفراعنة" للمونديال، قائلًا إن منتخب بلاده تعرض "لخسارة ظالمة" من أجل استمرار ميسي والأرجنتين، حيث إن هناك مساندة تسويقية لهما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لمنتخب مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء.

وقال حسن: "تعرضنا لخسارة ظالمة، هناك مساندة من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية، عايزين يخلوا (يجعلوا) بطل العالم النسخة الماضية موجودًا ومكملًا، عايزين (يريدون) ميسي موجودًا".

وأشار حسام حسن إلى أن المباراة افتقدت إلى العدالة التحكيمية، معتبرًا أن منتخب مصر خسر لأسباب "تسويقية".

من جانبه، قال مهاجم المنتخب المصري مصطفى زيكو، في تصريحات متلفزة عقب المباراة، وهو يبكي: "الحكم ظالم، وأضاع مجهود بلد كامل".

وأوضح: "منذ بداية المباراة وهو (الحكم) متحيز ضدنا، مش عايزنا نخرج كسبانين (لم يرد أن نخرج منتصرين) بهدفين مقابل صفر، للأرجنتين، حسبنا الله ونعم الوكيل.. البطولة موجهة".

وأضاف: "أعتذر للجماهير المصرية، كان نفسنا نفرحهم اليوم (لم نستطع إسعاد الشعب المصري)، البطولة موجهة أساسًا، مبروك كأس العالم للأرجنتين".

• شكر وتقدير

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان: "شكرًا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية"، مضيفًا: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم".

كما وجه وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، في بيان، "الشكر والتقدير إلى المنتخب".

وأكد أن "اللاعبين قدموا بطولة استثنائية وأداءً بطوليًا نال احترام العالم بأسره وأسعد ملايين من جماهير كرة القدم في مصر والدول العربية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن "المنتخب الوطني نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16، وقدم مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين، أثبت خلالها أنه يمتلك شخصية البطل وروح المنافسة حتى اللحظات الأخيرة".

وكانت مصر على بُعد 11 دقيقة من بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، حيث كانت متقدمة بهدفين مقابل صفر على الأرجنتين، لكن الأخيرة، وهي بطلة العالم في النسخة الماضية، قلبت الطاولة وسجلت ثلاثة أهداف متأخرة نقلتها لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا.

وأثارت قرارات ليتكسير استياءً واسعًا داخل معسكر المنتخب المصري، حيث تعرض لاعبو مصر للبطاقات الصفراء بسهولة، بينما تم التساهل مع تدخلات لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

• انتقادات واعتراضات

وتزايدت الانتقادات والاعتراضات المصرية مع الهدف الثالث للأرجنتين، الذي جاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما بدأت الهجمة من داخل منطقة جزاء الأرجنتين، حيث طالب لاعبو مصر بركلة جزاء إثر تعرض المهاجم محمد صلاح لضغط على قدمه، بينما تعرض عمر مرموش للشد من قميصه أثناء محاولته المرور نحو المرمى.

وحقق منتخب الأرجنتين عودة مثيرة بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز ثمين على المنتخب المصري العنيد بنتيجة 3-2، الثلاثاء، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.

وفي لقاء أُقيم على ملعب "أتلانتا ستاديوم" بولاية جورجيا الأمريكية، سجل ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو هدفي مصر في الدقيقتين 15 و67، وسجل للأرجنتين كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز في الدقائق 79 و83 و2+90.

وبهذا التأهل، حجز "الألبيسيليستي" مقعده في دور الثمانية، حيث يلاقي، الأحد 12 يوليو/ تموز الجاري، الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا، المقررة لاحقًا على ملعب "بي سي بليس فانكوفر" بكندا.