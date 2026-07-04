جماهير مصر بعد التأهل: قادرون على تجاوز الأرجنتين وميسي

القاهرة / الأناضول

- حسن جلال: كنت واثقا من الفوز على أستراليا وسنهزم ميسي

- مايا مصطفى وصفي: سعداء بالفوز ونتطلع لمواجهة الأرجنتين

- محمد الألفي: صعدنا إلى دور الـ16 وبانتظار ميسي

أبدى مشجعون مصريون ثقتهم بقدرة منتخب بلادهم على مواصلة مشواره في كأس العالم 2026، مؤكدين أنه "قادر على تجاوز الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي" في مواجهة دور الـ16 المرتقبة الثلاثاء المقبل، عقب تأهل "الفراعنة" إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخهم.

وبلغ منتخب مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1، الجمعة، على ملعب "دالاس ستاديوم" ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويضرب منتخب "الفراعنة" موعدا مع الأرجنتين في الدور التالي، بعدما تغلبت الأخيرة على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

**فرحة تاريخية

وبين هتافات مشجعين شرقي العاصمة القاهرة، قال عمرو سمير عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16: "فرحتي هي فرحة الدنيا كلها، الحمد لله صعدنا".

وأشاد المشجع مروان طارق بأداء المنتخب بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، قائلا: "هذا أداء مشرف جدا للمنتخب، والمدرب حسام حسن استطاع بناء منظومة هائلة ورائعة بحق".

وأعرب طارق عن طموحه بتجاوز الأرجنتين في الدور المقبل، وبلوغ نهائي كأس العالم والتتويج باللقب.

كما قال المشجع حسن جلال إنه كان واثقا من فوز "الفراعنة" على أستراليا.

وأعرب عن تطلعه إلى الانتصار على الأرجنتين: "الحمد لله، لقد كنت واثقا تماما من فوز منتخب مصر، وسنهزم ميسي"، وسط ترديد مشجعين: "أحضروا لنا ميسي الآن".

وقالت المشجعة مارينا أشرف إن المنتخب قدم أداء رائعا ورفع رأس المصريين.

وأضافت: "مبروك، مبروك، كنا خائفين جدا في البداية، ولكن المنتخب بصدق رفع رأسنا والأداء كان رائعا جدا".

فيما قالت نوال عبده: "الحمد لله على هذا الفوز، منتخب مصر رفع رأسنا، وتحية خاصة للاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا".

أما المشجع آدم تامر، فقال: "أنا سعيد جدا بالفوز، أنا بكيت من شدة الفرح".

وقال حسام محسن: "ما تحقق هو بفضل الله، ومصر دائما تفرحنا، وهذا الشيء الوحيد الذي يجمع الشعب بأكمله، نحب مصر، ومحمد صلاح".

** طموح أمام ميسي

وامتدت فرحة المشجعين بالتأهل إلى تطلعهم لتجاوز الأرجنتين ونجمه ميسي في دور الـ16.

وقالت المشجعة مايا مصطفى وصفي: "المباراة كانت ممتازة بنسبة مئة بالمئة، ونحن سعداء جدا بهذا الفوز، وعقبال المباراة القادمة الأرجنتين، تحيا مصر".

بينما قال المشجع أسامة سعيد: "بروح حسام حسن واللاعبين القتاليين، سنفعل ما لم يفعل مع الأرجنتين، النصر لمصر، وطالما لا يوجد خوف من الخصم فالفوز حليفنا".

وقال خالد إبراهيم: "مبروك لكل المصريين، وإن شاء الله سننتصر على ميسي".

بينما أضاف أحمد طارق: "مصر أم الدنيا وستظل كذلك، وإن شاء الله سنهزم الأرجنتين".

وقالت هنا ناصر الدين: "المباراة كانت جميلة جدا، ورغم أنني أشجع ميسي أيضا إن شاء الله الخير لمصر".

وبحماسة، قال محمد الألفي: "الحمد لله صعدنا لدور الستة عشر، ونحن بانتظار ميسي، نحن في انتظارك يا ميسي".

وأطلقت روان درويش الزغاريد، قائلة: "مصر تفرح، نشكر المنتخب وحسام حسن وعمر مرموش ومحمد صلاح، الكل فوق الرأس".

ووصف المشجع طارق صلاح مباراة مصر وأستراليا بأنها "مباراة العمر"، متمنيا التوفيق للمنتخب في مواجهته المقبلة أمام الأرجنتين.

وقالت الطفلة سلمى محمد إنها سعيدة جدا بفوز المنتخب المصري، فيما أكد المشجع محمد سعيد أهمية مواصلة دعم حسام حسن والمنتخب الوطني في مباراته المقبلة بكأس العالم.

** فوز تاريخي يُهدى لفلسطين

وأصبح المنتخب المصري ثاني فريق عربي يتأهل إلى هذا الدور، بعد المغرب الذي صعد على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح أيضا في وقت سابق.

وفي وقت سابق الجمعة، أهدى المدرب حسام حسن تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 للشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب المصري، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال حسن، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، وأقول لهم: اللهم ارحم شهداءنا منكم".

وأضاف: "قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأنا أشكرهم من كل قلبي لأنهم فرحون جدا من أجلنا. ربنا ينصرهم، وربنا يرحم شهداءهم".

وظهر حسن متأثرا عقب صافرة النهاية، إذ ذرف الدموع احتفالا بالإنجاز التاريخي، قبل أن يقود لاعبي المنتخب إلى سجود جماعي شكرا لله داخل أرضية الملعب.

واعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة مؤازرة المنتخب المصري منذ انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وتابعوا مباراته أمام أستراليا وسط أجواء من التشجيع، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ويمتلك حسام حسن سجلا دوليا حافلا بالإنجازات والأرقام القياسية عبر مسيرة طويلة كلاعب وهداف، إذ يعد الهداف التاريخي لـ"الفراعنة" برصيد 68 هدفا، وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بـ176 مباراة دولية، وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا.