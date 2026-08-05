مشجعون طبعوا اسم النجم المصري ورقمه المتوقع على قمصانهم قبل توقيع العقد

جماهير طرابزون سبور تحتفي بقرب انضمام صلاح للنادي مشجعون طبعوا اسم النجم المصري ورقمه المتوقع على قمصانهم قبل توقيع العقد

طرابزون/ الأناضول

استقبلت جماهير نادي طرابزون سبور التركي بحماس إعلان النادي بدء مفاوضات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وشهدت متاجر النادي ونقاط بيع التذاكر الموسمية، منذ ساعات الصباح الباكر، إقبالا كثيفا من جماهير الفريق.

وتشكلت طوابير داخل المتاجر، فيما حرص عدد من المشجعين على طباعة اسم "م. صلاح" على القمصان التي اشتروها.

وقال المشجع "ظافر بولوط" للأناضول إنه كان ينتظر منذ أيام الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف أن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور كان دافعا رئيسيا لشراء التذاكر الموسمية.

وتابع: "أشتري تذكرة موسمية كل عام تقريبا. هذا العام لم أكن أنوي شراءها، لكن بعد قدوم صلاح شعرت بأن علي اقتناءها"، موضحا أنه سيشتري قميصا أيضا.

من جانبه، دعا المشجع "علي إحسان تورفاندا" جماهير النادي إلى شراء التذاكر الموسمية والقمصان.

وقال: "كنا نعتزم شراء التذكرة الموسمية مسبقا، وجاء صلاح ليكون حافزا إضافيا".



وأردف: "ندعو جميع أهالي طرابزون إلى شراء التذاكر والقمصان. نحن بحاجة إلى هذا النادي، وهو أيضا بحاجة إلينا".

وأضاف: "نتابع عن كثب صفقة انتقال صلاح.. لقد سعدنا بهذه الصفقة، وبإذن الله سنحرز لقب الدوري، وسيعود طرابزون سبور بقوة".

بدوره، قال المشجع "عرفان دميربيلك" إنه اشترى قميص طرابزون سبور، ويعتزم أيضا شراء التذكرة الموسمية.

وأضاف: "منذ أيام ونحن ننتظر ليلا ونهارا، ولم ننم تقريبا. حتى إن ابني قال لي هذا الصباح: لنسافر إلى إسطنبول لاستقباله ثم نعود معه إلى هنا".

وتابع: "ابني أكثر حماسا مني للفريق. توقعنا أن يرتدي صلاح القميص رقم 11، ولذلك طبعنا هذا الرقم على قمصاننا".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل صلاح إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، تمهيدا لإتمام تعاقده مع طرابزون سبور.

وظهر اللاعب المصري مرتديا قميص النادي، وحيّا الجماهير وسط أجواء احتفالية.

وعقب تحيته الجماهير، غادر صلاح المطار في سيارة رئيس النادي أرطغرل دوغان.

ومن المنتظر أن يوقع طرابزون سبور عقدا لمدة عامين مع صلاح، بعد خضوعه لفحص طبي.

ومن المقرر أن يتوجه صلاح مساء الأربعاء إلى مدينة طرابزون برفقة دوغان وأعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقام الخميس مراسم توقيع مفتوحة أمام الجماهير في الملعب.