تونس.. معين الشعباني مدربًا للمنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الثلاثاء، إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى معين الشعباني بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي غادر منصبه بعد قيادة الفريق لفترة مؤقتة في مونديال 2026.

وقال الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تعيين المدرب معين الشعباني مدربا للمنتخب الوطني للكبار، بعقد يمتد لأربع سنوات".

ويأتي تعيين الشعباني (45 عاما) عقب الإخفاق الذي رافق مشاركة "نسور قرطاج" في كأس العالم 2026، حيث غادر المنافسة بعد نتائج كارثية بالخسارة في 3 مواجهات أمام السويد 5-1 واليابان 4-0 وهولندا 1-3.

وسيخلف الشعباني المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الذي تولى الإشراف على المنتخب خلال مواجهتي اليابان وهولندا في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 بعد أن قاد مواطنه صبري لموشي المباراة الأولى أمام السويد.

ويضم الجهاز المعاون للمنتخب التونسي، كلا من مراد المالكي وسيف الله حسني مدربين مساعدين، وخالد المغزاوي مدربا للحراس، وحاتم بوليلة معدا بدنيا، فيما يتولى المصري وسام صفوت مهمة التحليل الفني.

والشعباني لاعب دولي سابق مع المنتخب التونسي، ولعب في مركز قلب الدفاع مع الترجي وحمام الأنف، إلى جانب تجربتين قصيرتين مع أنقرة غوجو التركي والقادسية السعودي.

وسبق للشعباني الإشراف على تدريب الترجي التونسي وقاده للقبين في دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019. ثم انتقل لتدريب النادي المصري وسيراميكا كليوباترا في مصر، وعاد بعدها إلى الترجي، قبل أن ينتقل للإشراف على نهضة بركان المغربي.

وتستعد تونس لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا وتنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يخوض الفريق منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أوغندا وليبيا وبوتسوانا.