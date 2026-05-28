يانيك سينر يودع بطولة فرنسا المفتوحة في مفاجأة كبرى

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ودع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في كبرى المفاجآت حتى الآن، بعد سقوطه أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بثلاث مجموعات لمجموعتين في الدور الثاني من المنافسات، الخميس.

وخسر اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 24 والذي كان المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، أمام المصنف 56 عالميا بواقع (6-3 و6-2 و5-7 و1-6 و1-6) بعد ماراثون طويل استغرق 3 ساعات و36 دقيقة.

بدا أن سينر في طريقه لتحقيق فوز سهل عندما تقدم بنتيجة 6-3، 6-2، 5-1، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية، بدأت تظهر عليه علامات الدوار وعدم الراحة، في حالة إجهاد واضحة، ليطلب العلاج الطبي خارج الملعب.

بعد عودته مجددا، فقد سينر تركيزه، وارتكب المزيد من الأخطاء، وخسر شوط إرساله، مما سمح لسيروندولو بالعودة والفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 7-5، ومنذ ذلك الحين، انقلبت مجريات المباراة رأسا على عقب.

شهدت المجموعتان الأخيرتان تدهورا ملحوظا في الحالة البدنية لسينر، بما في ذلك التشنجات وعلامات الإرهاق الحراري، ليستغل سيروندولو الفرصة ويفوز بالمجموعتين التاليتين بنتيجة ساحقة 6-1، 6-1، على ملعب فيليب شاترييه.

وتعد خسارة يانيك سينر هي الأولى للاعب مصنف أول عالميا في أول جولتين من منافسات الفردي في هذه البطولة منذ الأمريكي أندريه أغاسي عام 2000.



وللمرة الأولى منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2023، سيفوز لاعب غير سينر أو ألكاراز بلقب في إحدى بطولات البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعد أن هيمن الثنائي على كافة بطولات غراند سلام على مدار أكثر من عامين.

كان سينر قد وصل إلى باريس بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 29 مباراة وحقق فوزه الـ30 في الدور الأول على الفرنسي كيلمنت تابور، ولم يخسر سوى ثلاث مجموعات طوال هذه السلسلة، وكان يملك سجلا على الملاعب الترابية يبلغ 18 انتصارا دون أي هزيمة في عام 2026.

وقد فاز سينر بلقبه السادس على التوالي في بطولات الماسترز 1000، وهو رقم قياسي، في طريقه إلى رولان غاروس، وأصبح أصغر لاعب في التاريخ يكمل مسيرة الماسترز الذهبية، حاملا جميع ألقاب الماسترز 1000 التسعة.