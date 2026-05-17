تنس.. يانيك سينر يحقق لقب بطولة روما للماسترز للمرة الأولى بفوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد في النهائي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق الإيطالي يانيك سينر لقب بطولة روما للماسترز "فئة 1000 نقطة" للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد تغلبه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد، الأحد، في المباراة النهائية.

واستغرق المصنف الأول عالميا ساعة و45 دقيقة لحسم اللقاء أمام كاسبر رود، المصنف الثالث والعشرين عالميا، بواقع (6-4 و6-4)، محققا انتصاره الرابع في سلسلة المواجهات المباشرة دون خسارة.

بهذا الفوز، أصبح سينر أول لاعب في تاريخ سلسلة بطولات الماسترز 1000 (منذ عام 1990) يفوز بأول خمسة ألقاب ماسترز 1000 في العام، منتصرًا في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو ومدريد وروما.

ويعد اللاعب الفائز بأربع بطولات كبرى (غراند سلام) ثاني لاعب فقط يكمل سلسلة "الماسترز الذهبية" في مسيرته، بفوزه بجميع بطولات الماسترز 1000 التسع كأصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز بعمر 24 عاما.

اللاعب الوحيد الآخر الذي حقق هذا الإنجاز هو الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي أكمل مجموعته في عام 2018 في بطولة سينسيناتي المفتوحة، لكنه فعل هذا وهو في الحادية والثلاثين من عمره.

قدم يانيك سينر أداء قويا آخر أمام جمهور غفير تقدمه رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، ليصبح أول رجل إيطالي يفوز ببطولة روما المفتوحة منذ أدريانو باناتا في عام 1976، ليؤكد جاهزيته لبطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ومنذ فوزه بلقب بطولة باريس للماسترز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسع سينر رقمه القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في بطولات الماسترز 1000 بحصوله على 6 ألقاب.

وأصبح اللاعب الإيطالي سابع لاعب يحرز 10 ألقاب على الأقل في بطولات الماسترز 1000، لينضم إلى ديوكوفيتش (40 لقبا)، ورافائيل نادال (36 لقبا)، وروجر فيدرر (28 لقبا)، وأندريه أغاسي (17 لقبا)، وأندي موراي (14 لقبا)، وبيت سامبراس (11 لقبا).