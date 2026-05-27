بالفوز على الفرنسي كليمنت تابور بثلاث مجموعات دون رد في الدور الأول من ثاني بطولات الغراند سلام..

تنس.. يانيك سينر يحقق انطلاقة قوية في بداية مشواره ببطولة فرنسا بالفوز على الفرنسي كليمنت تابور بثلاث مجموعات دون رد في الدور الأول من ثاني بطولات الغراند سلام..

إسطنبول/ أحمد حسن الأناضول

استهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بالفوز على الفرنسي كليمنت تابور بثلاث مجموعات دون رد، الثلاثاء، في الدور الأول.

وحسم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما المواجهة أمام منافسه المصنف 171 والمشارك ببطاقة دعوة، في ساعتين و8 دقائق بواقع (6-1، و6-3 و6-4)، على ملعب "فيليب شاترييه" بالعاصمة باريس، في أول مواجهة مباشرة تجمع بين اللاعبين.



ويهدف سينر إلى أن يصبح سابع رجل فقط في العصر المفتوح يكمل سلسلة البطولات الأربع الكبرى، لينضم إلى عمالقة اللعبة في هذه الرياضة، حيث سبق وفاز ببطولة أستراليا مرتين 2024 و2025، وويمبلدون 2025، والولايات المتحدة 2024.

ورفع سينر سلسلة انتصاراته، بهذا الفوز، إلى 30 مباراة متتالية تزامنت مع فوزه بجميع ألقاب بطولات الماسترز 1000 الخمسة هذا الموسم، في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو ومدريد وروما.

وأصبح سينر، بفوزه في روما قبل 9 أيام، ثاني لاعب -وأصغرهم سنا- بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحقق إنجاز الماسترز الذهبي وهو الفوز بالبطولات التسع لرابطة اللاعبين المحترفين في فئة 1000 نقطة.

ويواجه اللاعب الإيطالي في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، المصنف 56 عالميا، والذي تأهل بدوره على حساب البريطاني جاكوب فيرنلي بنتيجة (6-2 و7-6 و7-6).