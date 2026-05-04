تنس.. يانيك سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين موسعا الفارق مع كارلوس ألكاراز إلى 1390 نقطة وسابالينكا تحتفظ بقمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ81 على التوالي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

احتفظ الإيطالي يانيك سينر بصدارة التصنيف العالمي الصادر الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين، موسعا الفارق مع غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، بعد فوزه بلقب بطولة مدريد للماسترز يوم الأحد.

ورفع سينر رصيده إلى 14350 نقطة، بفارق 1390 نقطة أمام ألكاراز صاحب المركز الثاني في التصنيف والذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة، فيما بقي الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 5805 نقاط.

وجاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابع، يليه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في المركز الخامس، يليه الأميركي بن شيلتون في المركز السادس، ثم الأميركي تايلور فريتز سابعا، والأسترالي أليكس دي مينور ثامنا.

وتقدم الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز التاسع، على حساب الإيطالي لورينزو موسيتي الذي تراجع إلى المركز العاشر.

وفي تصنيف السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، للأسبوع الـ81 على التوالي، رغم تقلص الفارق مع ملاحقتها الكازاخية إيلينا ريباكينا إلى 1555 نقطة.

وكانت سابالينكا قد ودعت من دور الثمانية لبطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، لتفقد 785 نقطة ليصبح رصيدها 10110 نقاط بينما بلغ رصيد ريباكينا 8555 نقطة.

وصعدت البولندية إيغا شفيونتيك إلى المركز الثالث، رغم انسحابها من بطولة مدريد بسبب المرض، مستفيدة من تراجع الأمريكية كوكو غوف إلى المركز الرابع، بعد فشلها في تكرار إنجاز الوصول لنهائي العام الماضي.

وجاءت الأمريكية جيسيكا بيغولا في المركز الخامس، تليها مواطنتها أماندا أنيسيموفا، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز السابع، تليها الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن، ثم الكندية فيكتوريا مبوكو في المركز التاسع، تليها الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز العاشر.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- يانيك سينر 14350 نقطة



2- كارلوس ألكاراز 12960 نقطة



3- ألكسندر زفيريف 5805 نقطة



4- نوفاك ديوكوفيتش 4700 نقطة



5- فيليكس أوجيه-ألياسيم 4050 نقطة



6- بن شيلتون 4030 نقطة



7- تايلور فريتز 3770 نقطة



8- أليكس دي مينور 3755 نقطة



9- دانييل ميدفيديف 3460 نقطة



10- لورينزو موسيتي 3415 نقطة

تصنيف العشر الأوليات



1- أرينا سابالينكا 10110 نقطة



2- إيلينا ريباكينا 8555 نقطة



3- إيغا شفيونتيك 6948 نقطة



4- كوكو غوف 6748 نقطة



5- جيسيكا بيغولا 6136 نقطة



6- أماندا أنيسيموفا 5985 نقطة



7- ميرا أندريفا 4181 نقطة



8- جاسمين باوليني 3722 نقطة



9- فيكتوريا مبوكوا 3531 نقطة



10- إيلينا سفيتولينا 3530