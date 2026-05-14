تنس.. يانيك سينر يتأهل لنصف نهائي بطولة روما المفتوحة للماسترز بتغلبه على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون رد مسجلا رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية في بطولات الماسترز 1000 نقطة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأهل يانيك سينر، إلى نصف نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس بتغلبه على الروسي أندريه روبليف، بمجموعتين دون رد، الخميس، محققا رقما قياسيا جديدا في عدد الانتصارات المتتالية في بطولات الماسترز 1000 فئة.

وحسم اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 24 عاما، الفوز على المصنف الثاني عشر في ساعة و31 دقيقة، بواقع (6-2 و6-4) مسجلا انتصاره الثامن في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل هزيمتين.

ورفع الفائز بأربع بطولات كبرى رصيده إلى 32 فوزا متتاليا في البطولات المصنفة الأولى في رابطة محترفي التنس، وهو رقم يزيد بانتصار واحد عن الرقم القياسي السابق الذي سجله نوفاك ديوكوفيتش في عام 2011.

ومن المقرر أن يواجه سينر، المصنف الأول عالميا، في الدور نصف النهائي إما الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف السابع عالميا الفائز بلقب 2023 في فورو إيتاليكو، أو الإسباني مارتن لاندالوس اللذين يلتقيان لاحقا.

ويبدو سينر حاليا غير قابل للخسارة في ظل غياب منافسه الكبير الإسباني كارلوس ألكاراز، بسبب الإصابة، لذلك يعد المرشح الأوفر حظا ليصبح أول إيطالي يفوز بلقب روما منذ خمسة عقود، مع إمكانية تحقيق لقب غراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة.