تنس.. يانيك سينر يتأهل إلى نهائي بطولة روما للماسترز 1000 نقطة بالفوز على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين لواحدة بعد استئناف المباراة التي توقفت يوم الجمعة بسبب الأمطار الغزيرة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة روما للماسترز فئة 1000 نقطة للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين لواحدة، السبت، على ملعب "كامبو سنترال" في الدور نصف النهائي.

وحسم سينر، المصنف الأول عالميا، نتيجة المواجهة أمام ميدفيديف، المصنف السابع عالميا، بواقع (6-2، 5-7، 6-4) بعد توقفها يوم الجمعة خلال المجموعة الحاسمة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة والتي استحال معها استكمال أحداثها.

وجرى استئناف المباراة من حيث توقفت حيث كان سينر متقدما بنتيجة 4-2، ليواصل تفوقه وينهي المجموعة الثالثة 6-4، ليتأهل إلى نهائي بطولات الماسترز 1000 للمرة السادسة على التوالي، كما رفع عدد انتصاراته إلى 33 مباراة.

وضرب اللاعب الفائز بأربعة ألقاب كبرى (غراند سلام) موعدا في النهائي مع النرويجي كاسبر رود، المصنف 25 عالميا، وإذا فاز يوم الأحد، فسيكون قد حصد جميع ألقاب بطولات الماسترز 1000 التسعة، وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش هو اللاعب الوحيد الآخر الذي حقق هذا الإنجاز، لكنه فعل هذا وهو في الحادية والثلاثين من عمره.

وأصبح سينر الآن على بعد فوز واحد من أن يصبح أول إيطالي يفوز ببطولة روما للماسترز منذ أن حقق أدريانو باناتا هذا الإنجاز في عام 1976.

كان سينر قد تأهل إلى نهائي البطولة العام الماضي لكنه خسر أمام منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي يغيب حاليا بسبب إصابة في معصمه ستمنعه ​​من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة أيضا.