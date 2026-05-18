تنس.. يانيك سينر يبتعد بصدارة التصنيف العالمي عن كارلوس ألكاراز بعد فوزه ببطولة روما الماسترز فئة 1000 نقطة واستمرار غياب اللاعب الإسباني للإصابة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي، الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، الاثنين، موسعا الفارق مع الإسباني كارلوس ألكاراز، عقب تتويجه ببطولة روما للماسترز فئة 1000 نقطة، أمس الأحد.

ورفع سينر، الذي أصبح ثاني لاعب يفوز ببطولات الماسترز التسع بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، رصيده إلى 14700 نقطة بفارق 2740 نقطة عن ألكاراز الوصيف والغائب عن البطولات في الفترة الأخيرة بسبب إصابة في معصم اليد.

ولم تشهد المراكز من الثالث حتى السادس أي تغيير، حيث احتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بالمركز الثالث تلاه نوفاك ديوكوفيتش رابعا، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم خامسا، والأمريكي بن شيلتون سادسا.

وتقدم الروسي دانييل ميدفيديف خطوتين ليحتل المركز السابع، فيما تراجع الأمريكي تايلور فريتز مركزا واحدا إلى الثامن، والأمر نفسه للأسترالي أليكس دي مينور الذي تراجع للمركز التاسع، فيما تقدم الكازاخي ألكسندر بوبليك للمركز العاشر.

وفي السيدات، شهد التصنيف تغييرات طفيفة حيث واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا تربعها على صدارة التصنيف للأسبوع الـ82 تواليا تلتها الكازاخية إيلينا ريباكينا في المركز الثاني، والبولندية إيغا شفيونتيك في المركز الثالث.

كما احتفظت الأمريكيات الثلاث كوكو غوف وجيسيكا بيغولا وأماندا أنيسيموفا بالمراكز من الرابع حتى السادس، فيما تقدمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ثلاث مراكز للأمام لتحتل المركز السابع عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة روما المفتوحة للأساتذة "فئة 1000 نقطة".

في المقابل، تراجعت الروسية ميرا أندريفا خطوة للوراء لتحتل المركز الثامن، وحافظت الكندية فيكتوريا مبوكوعلى المركز التاسع، بينما دخلت التشيكية كارولينا موتشوفا قائمة العشر الأوائل بتقدمها مركزا واحدا.

تصنيف الرجال

1- الإيطالي يانيك سينر 14700 نقطة

2- الإسباني كارلوس ألكاراز 11960 نقطة

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5705 نقاط

4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 4710 نقاط

5- الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 4060 نقطة

6- الأمريكي بن شيلتون 4030 نقطة

7- الروسي دانييل ميدفيديف 3760 نقطة

8- الأمريكي تايلور فريتز 3720 نقطة

9- الأسترالي أليكس دي مينور 3665 نقطة

10- الكازاخي ألكسندر بوبليك 3230 نقطة

تصنيف السيدات

1- أرينا سابالينكا 9960 نقطة

2- إيلينا ريباكينا 8705 نقاط

3- إيغا شفيونتيك 7273 نقطة

4- كوكو غوف 6749 نقطة

5- جيسيكا بيغولا 6286 نقطة

6- أماندا أنيسيموفا 5958 نقطة

7- إيلينا سفيتولينا 4315 نقطة

8- ميرا أندريفا 4181 نقطة

9- فيكتوريا مبوكوا 3395 نقطة

10- التشيكية كارولينا موتشوفا 3318 نقطة