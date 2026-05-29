تنس.. نوفاك ديوكوفيتش يودع بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الثاني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أخفق اللاعب الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، في سعيه للفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، بخروجه من الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا، الجمعة.

وحسم اللاعب البرازيلي، المصنف 30 عالميا، اللقاء أمام ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (4-6، و4-6 و6-3، و7-5، و7-5) بعد مباراة ماراثونية امتدت 4 ساعات و54 دقيقة.

كان ديوكوفيتش قريبا من الفوز باللقاء بعد أن تقدم بمجموعتين مقابل لا شيء، لكن البرازيلي البالغ 19 عاما، عاد بقوة مستغلا فارق اللياقة البدنية لصالحه ليفوز بالمجموعات الثلاث التالية، محققا بذلك فوزا مذهلا على الصربي الذي يكبره بعشرين عاما.

بهذه النتيجة، تأهل جواو فونسيكا، إلى دور الـ16 في إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى، وسيواجه في المباراة القادمة النرويجي كاسبر رود، المصنف 16 عالميا ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة مرتين، أو الأمريكي تومي بول، المصنف 24.

ومع غياب الإسباني كارلوس ألكاراز عن البطولة، وتعثر الإيطالي يانيك سينر، الخميس، وخسارة ديوكوفيتش في الدور الثالث، بات من المؤكد أن نسخة هذا العام ستشهد ولادة بطل جديد يُتوج للمرة الأولى في مسيرته بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام).

