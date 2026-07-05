إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

بلغت اليابانية نعومي أوساكا ربع نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الأولى، بعد أن ألحقت خسارة مفاجئة بالمصنفة الأولى عالميًا، البيلاروسية أرينا سابالينكا، بمجموعتين دون رد، الأحد، في ثمن النهائي.

ونجحت المصنفة الـ14 عالميًا في حسم اللقاء أمام سابالينكا بواقع (6-2 و7-6) في ساعة و28 دقيقة، منهية بذلك سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام اللاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 28 عامًا.

وهذا هو أسرع خروج لسابالينكا من إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2022، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها من إحدى البطولات الأربع الكبرى بمجموعتين متتاليتين خلال 122 مباراة، وتحديدًا منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020.

ولحقت سابالينكا بالمصنفتين الثانية والثالثة خارج البطولة، بعد أن سبقتها الكازاخية إيلينا ريباكينا بالخسارة أمام الأمريكية كاثرين مكنايلي، والبولندية إيغا شفيونتيك أمام الفلبينية ألكسندرا إيالا.

وبهذه النتيجة، ستواجه أوساكا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، اللاعبة التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة العاشرة عالميًا، التي تغلبت على مواطنتها باربورا كريتشيكوفا (7-5 و5-7 و6-3)، في مباراة لحجز مكانها في الدور نصف النهائي.