تنس.. ميرا أندرييفا تتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد في نصف النهائي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أنهت الروسية ميرا أندرييفا، سلسلة انتصارات الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي امتدت لـ17 مباراة، لتصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين دون رد، الخميس.

وحسمت أندرييفا، المصنفة الثامنة عالميا، اللقاء أمام كوستيوك، المصنفة الـ15 عالميا، بواقع (6-1 و6-3) في ساعة و16 دقيقة، محققة انتصارها الأول في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل خسارتين.

بهذه النتيجة، ردت اللاعبة الروسية اعتبارها أمام منافستها الأوكرانية، وثأرت لخسارتها مرتين هذا العام وبمجموعتين متتاليتين في مباراتيهما السابقتين، الأولى كانت في ربع نهائي بطولة بريسبان في يناير/كانون الثاني الماضي، والثانية في نهائي مدريد قبل ستة أسابيع.

أصبحت أندرييفا (19 عامًا) ثالث أصغر لاعبة تصل إلى نهائي بطولة رولان غاروس في القرن الحادي والعشرين، بعد كوكو غوف (18 عاما) في عام 2022، وكيم كليسترز (17 عاما) في عام 2001.

وستسعى أندرييفا، لتصبح أول بطلة مراهقة في البطولات الأربع الكبرى منذ غوف في بطولة أمريكا المفتوحة 2023، عندما تواجه في النهائي أيا من الروسية ديانا شنايدر أو البولندية مايا تشوالينسكا.

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها أندرييفا خلال مسيرتها الرياضية الشابة، إلا أنها لا تزال تبحث عن أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى.

وإذا تمكنت أندرييفا، من تحقيق ذلك السبت، فقد يمثل ذلك تحولا كبيرا في عالم التنس، حيث من المنتظر أن تفرض سيطرتها على اللعبة لعدة سنوات مستقبلا.