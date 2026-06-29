تنس.. سينر ينجو من مفاجأة مبكرة ويبلغ الدور الثاني في ويمبلدون المصنف الأول عالميا قلب تأخره أمام الصربي ميومير كيتشمانوفيتش إلى فوز، فيما استهلت سابالينكا مشوارها بانتصار سهل..

​​​​​​​إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

نجا الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، من مفاجأة مبكرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما قلب تأخره أمام الصربي ميومير كيتشمانوفيتش إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، الاثنين.

وحسم سينر المباراة، بعدما تأخر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أمام المصنف الـ50 عالميًا، ليفوز بنتيجة (4-6، و6-3، و6-7، و6-2، و6-3)، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و29 دقيقة.

وجاء هذا الفوز في أول مباراة تنافسية يخوضها سينر على الملاعب العشبية هذا الموسم، بعد خروجه المبكر من بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، مسجلًا انتصاره الـ94 في البطولات الأربع الكبرى، ليعادل رقم نيكولا بيترانجيلي كأكثر لاعب إيطالي تحقيقًا للانتصارات في هذه البطولات.

وسيواجه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الأربعاء، البرتغالي نونو بورجيس، المصنف الـ48 عالميًا، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة سعيه لإحراز لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى، والأول منذ تتويجه بلقب ويمبلدون العام الماضي.

ومع استمرار غياب الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون مرتين، بسبب إصابة في معصمه تعرض لها في برشلونة خلال أبريل/نيسان الماضي، يُعد سينر المرشح الأبرز ليصبح عاشر لاعب في العصر المفتوح يحتفظ بلقب البطولة.

ولم يبلغ سينر نهائي أي من البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بعد خروجه من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

وفي منافسات السيدات، استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، مشوارها بفوز سهل على الصربية تيودورا كوستوفيتش بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2 و6-3)، خلال 64 دقيقة.

وستواجه سابالينكا في الدور الثاني الأمريكية مكارتني كيسلر، التي تغلبت على أولكساندرا أولينينكوفا بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-0 و6-0)، علمًا بأن المواجهة الوحيدة السابقة بين اللاعبتين انتهت بفوز البيلاروسية في بطولة إنديان ويلز عام 2025.