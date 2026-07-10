بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات دون رد ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف على اللقب

تنس.. سينر يتجاوز ديوكوفيتش ويتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات دون رد ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف على اللقب

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، حملة دفاعه عن لقبه في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد، الجمعة، ليتأهل إلى نهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وحسم اللاعب (24 عاما) اللقاء أمام ديوكوفيتش، المصنف الثامن عالميا، بواقع (6-4 و6-4 و6-4) في ساعتين و20 دقيقة، محققا انتصاره السابع في المواجهات المباشرة مقابل 5 هزائم.

بهذا الفوز، رد سينر اعتباره وثأر لخسارته أمام ديوكوفيتش(39 عاما) في آخر لقاء جمع بينهما في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

ولم يخسر سينر أي مجموعة في ويمبلدون منذ أن احتاج إلى مجموعة فاصلة للتغلب على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش 3-2 في أداء متواضع بالدور الأول، ليحقق بعدها الفوز في 5 مباريات متتالية بنتيجة 3-0.

بالنسبة لديوكوفيتش، الذي استقبل بحفاوة بالغة عند خروجه من الملعب، فوصل إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الخامسة والخمسين، وهو رقم قياسي ينفرد به، لكنه لا يزال يبحث عن تحقيق رقم قياسي تاريخي بالفوز بلقبه الخامس والعشرين.

وسيواجه سينر في نهائي الأحد المقبل، المصنف الثالث عالميا، الألماني ألكسندر زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة والذي تغلب على البريطاني آرثر فيري، في وقت سابق، بثلاث مجموعات دون رد (7-6 و6-2 و6-4).

ويتفوق سينر، الذي يسعى لإحراز لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى، على زفيريف في سلسلة المواجهات المباشرة بنتيجة 10-4، وقد فاز في آخر تسع مواجهات جمعتهما منذ بطولة سينسيناتي عام 2024.