بتغلبه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية محققا أول بطولاته في الغراند سلام

تنس.. زفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته بتغلبه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية محققا أول بطولاته في الغراند سلام

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، أخيرا انتصاره المنتظر في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الأحد، محرزا بذلك أول لقب له في بطولات الغراند سلام.

وتغلب زفيريف، البالغ من العمر 29 عاما، على الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف 14 عالميا، بثلاث مجموعات لمجموعتين بواقع (6-1، 4-6، 6-4، 6-7، 6-1) في مباراة نهائية ماراثونية استغرقت 4 ساعات و17 دقيقة، على ملعب "فيليب شاترييه" في رولان غاروس.

وهيمن زفيريف، حامل اللقب الأولمبي في طوكيو 2020 ووصيف ثلاث بطولات غراند سلام، على منافسه في المجموعة الأولى، واستعاد زمام المبادرة بعد عودة كوبولي في المجموعة الثانية.

لكن الإيطالي البالغ من العمر 24 عاما وصل بالمباراة إلى الشوط الفاصل بعد أن أجبر زفيريف على التعادل 2-2، غير أن الأخير نجح في كسر إرسال كوبولي مبكرا في المجموعة الخامسة ليحقق الفوز.

وكانت كل الطرق تؤدي إلى وصول زفيريف لمنصة التتويج، فبعد خسارة المصنف الأول عالميا يانيك سينر وغياب حامل اللقب مرتين كارلوس ألكاراز عن البطولة، وخروج نوفاك ديوكوفيتش مبكرا أيضا، أصبح المصنف الثالث عالميا هو المرشح الأول للقب، وقد حقق بالفعل ما أراد.

في المقابل، كان كوبولي يخوض أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى بعد أسبوعين من الانتصارات، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وصل إلى مباراة اللقب دون أن يلمس كرة واحدة، وذلك بعد انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي من الدور نصف النهائي بسبب المرض.