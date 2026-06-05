بعد تأهل اللاعب الألماني لنهائي فرنسا المفتوحة في مواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي، عقب فوزه على التشيكي جاكوب مينسيك بثلاث مجموعات لواحدة

تنس.. زفيريف على بعد خطوة من لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد تأهل اللاعب الألماني لنهائي فرنسا المفتوحة في مواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي، عقب فوزه على التشيكي جاكوب مينسيك بثلاث مجموعات لواحدة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أصبح الألماني ألكسندر زفيريف، على بعد فوز واحد من تحقيق أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى بتأهله لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالفوز على التشيكي جاكوب مينسيك، بثلاث مجموعات لواحدة، الجمعة، في نصف نهائي.

وحسم المصنف الثالث عالميا مواجهته أمام مينسيك، المصنف 27 عالميا الذي تأهل لنصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام لأول مرة، في 3 ساعات ودقيقة واحدة بواقع (7-5 و6-2 و3-6 و6-3)، محققا انتصاره الثاني في المواجهات المباشرة.

بهذه النتيجة، سيواجه زفيريف (29 عاما) المصنف العاشر فلافيو كوبولي، في نهائي الأحد.

ويعد زفيريف، المرشح الأبرز للفوز باللقب بعد خروج المصنف الأول عالميا يانيك سينر، ونوفاك ديوكوفيتش، بشكل مفاجئ في الأسبوع الأول.



وتأهل الإيطالي كوبولي، إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى بعد انسحاب مواطنه ماتيو أرنالدي، المصنف رقم 104 عالميا، قبل دقائق من مباراتهما في نصف النهائي بسبب إصابته بفيروس.

وفي حال فوز زفيريف، سيصبح سابع أكبر لاعب يفوز بلقب فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في العصر المفتوح، وأول رجل ألماني يفوز بلقب كبير منذ بوريس بيكر في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996.

ومع ذلك، جاءت هزائم زفيريف الست الأخيرة جميعها أمام لاعبين إيطاليين، بما في ذلك خسارة مباشرة أمام كوبولي، في نصف نهائي بطولة ميونخ المفتوحة في أبريل/ نيسان الماضي.

وعلى الرغم من أن زفيريف يحمل في رصيده 24 لقبا في بطولات رابطة محترفي التنس وميدالية ذهبية أولمبية، إلا أنه أخفق في تحقيق أي لقب في البطولات الكبرى (غراند سلام) رغم بلوغه المباراة النهائية في 3 مناسبات سابقة.

وأضاع زفيريف، تقدمه بمجموعتين مقابل لا شيء أمام دومينيك ثيم، في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020، وخسر أمام ألكاراز، في نهائي فرنسا بعد أن كان متقدما بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وخسر بمجموعتين متتاليتين أمام يانيك سينر، في أستراليا العام الماضي.