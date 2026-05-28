تنس.. ريباكينا تودع بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الثاني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعرضت الكازاخية إيلينا ريباكينا، بطلة أستراليا المفتوحة، لخروج مفاجئ من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام منافستها الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا بمجموعتين لواحدة، الأربعاء.

وحسمت ستارودوبتسيفا، المصنفة 55 عالميا، المواجهة أمام ريباكينا، المصنفة الثانية عالميا، في ساعتين و28 دقيقة بواقع (3-6، 6-1، 7-6)، لتحقق الانتصار في أول مواجهة مباشرة تجمع اللاعبتين.

بدأت اللاعبة الكازاخية المباراة بقوة، حيث تقدمت بنتيجة 5-1 في المجموعة الأولى التي أنهتها لصالحها في 37 دقيقة، لكنها انهارت فجأة في المجموعة الثانية والتي خسرتها بطريقة دراماتيكية في 35 دقيقة.

وشهدت المجموعة الثالثة الحاسمة تكافؤا وندية بين اللاعبتين بعد أن تبادلتا التقدم حتى نجحت اللاعبة الأوكرانية في التفوق في النهاية لتنهيها في ساعة و15 دقيقة.

ويعد هذا الخروج المبكر الأول لريباكينا من أي بطولة تابعة لرابطة محترفات التنس منذ بطولة ميامي المفتوحة 2025، وأول هزيمة لها في الجولتين الافتتاحيتين من بطولة كبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

ولحقت ريباكينا بالمصنفة الخامسة عالميا، الأمريكية جيسيكا بيغولا، التي ودعت هي الأخرى البطولة لكن من الدور الأول بخسارتها أمام الاسترالية كيمبرلي بيريل، المصنفة 83 عالميا، يوم الثلاثاء بنتيجة (6-1 و3-6 و3-6).