بعد أن رفع رصيده إلى 106 انتصارات بتغلبه على الروسي رومان سافيولين بـ3 مجموعات مقابل واحدة في الدور ثمن النهائي

تنس.. ديوكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات في ويمبلدون بعد أن رفع رصيده إلى 106 انتصارات بتغلبه على الروسي رومان سافيولين بـ3 مجموعات مقابل واحدة في الدور ثمن النهائي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حطم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأحد، الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون المفتوحة، بعدما تغلب على الروسي رومان سافيولين بـ3 مجموعات مقابل واحدة، في الدور ثمن النهائي.

ورفع ديوكوفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، رصيده إلى 106 انتصارات في البطولة، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم السويسري المعتزل روجر فيدرر، والذي بلغ 105 انتصارات.

ونجح اللاعب الصربي، الفائز بـ24 لقبا في البطولات الـ4 الكبرى (غراند سلام)، في حسم المباراة أمام سافيولين، المصنف 132 عالميا، بنتيجة (7-6) و(6-3) و(3-6) و(6-3)، خلال 3 ساعات و25 دقيقة.

ويحتل إنجاز ديوكوفيتش المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في ويمبلدون، بفارق 14 فوزا عن الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا، صاحبة الرقم القياسي في البطولة برصيد 120 انتصارا، والتي توجت بلقب فردي السيدات 9 مرات.

وبهذه النتيجة، تأهل ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، إلى الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الـ17 في مسيرته، والـ9 تواليا، كما سجل ظهوره الـ66 في دور الثمانية ببطولات غراند سلام.

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل، الثلاثاء، الفائز من مواجهة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الثالث عالميا، والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 22.

وأبقى فوز ديوكوفيتش على مساره نحو مواجهة نصف نهائية مرتقبة مع حامل اللقب والمصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر، الذي سيواجه اللاعب الياباني شينتارو موتشيزوكي في دور الـ16 في وقت لاحق.