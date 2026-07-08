تنس.. ديوكوفيتش يفوز بأطول مباراة في تاريخ ربع نهائي ويمبلدون هزم الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في مباراة مثيرة من 5 مجموعات استمرت 5 ساعات و15 دقيقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

- ديوكوفيتش يسعى للفوز بلقبه 25 في "الغراند سلام" ومعادلة عدد ألقاب فيدرر القياسي في ويمبلدون

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بفوزه في أطول مباراة ربع نهائي بتاريخ البطولة.

وفاز ديوكوفيتش (39 عامًا) مساء الثلاثاء على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم (25 عامًا) في مباراة مثيرة امتدت لخمس مجموعات واستغرقت خمس ساعات و15 دقيقة.

وقبل هذه المباراة، كانت أطول مباراة في ربع نهائي ويمبلدون قد جمعت الألماني راينر شوتلر والفرنسي أرنو كليمان عام 2008، واستغرقت خمس ساعات و12 دقيقة.

وتغلب ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميًا، على ألياسيم المصنف الثالث، بثلاث مجموعات مقابل اثنتين بنتيجة: 7-6 و3-6 و6-3 و6-7 و7-6.

وفي المجموعة الأولى، تعرض ديوكوفيتش لإصابة، لكنه تغلب على آلامه حتى نهاية المباراة، مؤكدًا خبرته العالية.

وبهذا، سيواجه ديوكوفيتش يوم الجمعة المصنف الأول عالميًا الإيطالي يانيك سينر، الذي تغلب على الألماني يان لينارد ستروف بثلاث مجموعات دون رد.

وسبق أن التقى ديوكوفيتش وسينر خمس مرات، فاز في خمس منها.

كما حقق ديوكوفيتش رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تعد هذه المرة الثامنة على التوالي التي يتأهل فيها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون لفردي الرجال، والمرة الخامسة عشرة في مسيرته، والخامسة والخمسين في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

ويصبح ديوكوفيتش ثاني أكبر لاعب سنًا يصل إلى نصف النهائي في ويمبلدون للرجال بعمر 39 عامًا و38 يومًا، بعد الأسترالي كين روزوال عام 1974، الذي وصل إلى نفس الدور بعمر 39 عامًا و246 يومًا.

ويطمح ديوكوفيتش للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى، ومعادلة رقم السويسري روجير فيدرر القياسي بثمانية ألقاب في ويمبلدون.

وتُعد بطولات "الغراند سلام" الأربع الأكثر أهمية في التنس، من حيث النقاط والجوائز المالية: بطولة أستراليا المفتوحة، بطولة فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، وبطولة أمريكا المفتوحة.