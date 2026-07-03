تنس.. ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر القياسي في بطولة ويمبلدون

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقم السويسري روجر فيدرر القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بفوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بثلاث مجموعات لواحدة، الجمعة، ليبلغ الدور الرابع.

وحقق ديوكوفيتش (39 عاما) فوزه رقم 105 في ويمبلدون خلال مشاركته رقم 21 في البطولة، وهو الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي حققها أسطورة التنس المعتزل روجر فيدرر، لكن من 22 نسخة شارك فيها.

وحسم المصنف السابع عالميا المواجهة أمام ريندركنيش، المصنف 28 عالميا، في توقيت زمني قدره 3 ساعات و13 دقيقة بواقع (7-5، 6-4، 1-6، 7-6)، في أول مواجهة مباشرة بين اللاعبين.

بهذه النتيجة، سيواجه ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة 7 مرات، في المباراة القادمة اللاعب الروسي رومان سافيولين، الأحد، للحصول على مكان في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الـ66، والـ17 في بطولة ويمبلدون.

وكانت خسارة اللاعب الصربي في نصف النهائي أمام المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر، العام الماضي هي المرة الأولى التي يفشل فيها في الوصول إلى النهائي في ويمبلدون منذ عام 2017.

وفي مباريات أخرى، ودع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثامن عالميا، البطولة بخسارته المفاجئة أمام الألماني یان لینارد ستروف، المصنف 74 عالميا، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (7-6 و7-6 و7-5) في واحدة من مفاجآت البطولة.

وتغلب متصدر التصنيف العالمي الإيطالي يانيك سينر على الأمريكي جينسون بروكسباي، المصنف 81 عالميا، بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع (6-4 و6-3 و6-4) في ساعتين و13 دقيقة.