تنس.. حاملة اللقب كوكو غوف تودع بطولة فرنسا المفتوحة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودعت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالميا وحاملة اللقب، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بخسارتها المفاجئة أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين لواحدة، السبت، في الدور الثالث من المنافسات.

وتمكنت بوتابوفا، المصنفة الـ30 عالميا، من تحقيق عودة قوية بعد تأخرها في المجموعة الأولى، لتحسم المجموعتين التاليتين وتفوز بالمباراة بواقع (4-6 و7-6 و6-4) في توقيت زمني قدره ساعتان و37 دقيقة.

وباتت غوف (22 عاما) ثالث لاعبة من المصنفات الخمس الأوليات تخرج من البطولة، بعد مواطنتها جيسيكا بيغولا الخامسة التي خرجت من الدور الأول، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثانية التي ودعت في الدور الثاني.

وتعد هزيمة غوف المبكرة أسرع خسارة لبطلة حاملة للقب في بطولة فرنسا المفتوحة منذ عام 2022، عندما خسرت المصنفة الثانية التشيكية باربورا كريتشيكوفا في الدور الأول أمام الفرنسية ديان باري.

في المقابل، ستواجه بوتابوفا (25 عاما) التي عادلت أفضل نتيجة لها في بطولات "الغراند سلام" بعد بلوغها الدور الرابع في باريس عام 2024، الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22، والتي تغلبت على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين لواحدة، في الدور التالي.

وفي مباريات أخرى، خرجت المصنفة السادسة عالميا، الأمريكية أماندا أنيسيموفا من البطولة بعد خسارتها أمام الفرنسية ديان باري، المصنفة 92 عالميا، بمجموعتين لواحدة بواقع (3-6 و6-4 و6-7) في ساعتين و44 دقيقة.

فيما تغلبت مواطنتها ماديسون كيز، المصنفة 19 عالميا، على الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة التاسعة عالميا، بمجموعتين لواحدة بنتيجة (6-3، 5-7، 7-5) في ساعتين و30 دقيقة.