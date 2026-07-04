تنس.. حاملة اللقب إيغا شفيونتيك تودع بطولة ويمبلدون مبكرا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تبددت آمال البولندية إيغا شفيونتيك في الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بخسارتها المفاجئة أمام الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بمجموعتين دون رد، السبت، في الدور الثالث.

وتمكنت إيالا، المصنفة 29 عالميا، من حسم مباراتها أمام شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميا، بواقع (7-6 و6-2)، في ساعتين و14 دقيقة، لتحقق فوزها الثاني في سلسلة المواجهات المباشرة مقابل خسارة واحدة.

بهذه النتيجة، تأهلت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، وأصبحت أول فلبينية تعبر إلى هذا الدور في إحدى بطولات الغراند سلام.

وتواجه إيالا في الدور التالي الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة 13 عالميا، التي تغلبت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 43 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-1 و6-2) في 65 دقيقة.

في المقابل، كانت شفيونتيك، المتوجة بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، قد أحرزت لقبها الأول في بطولة ويمبلدون الصيف الماضي عندما حققت فوزا ساحقا بنتيجة (6-0 و6-0) على أماندا أنيسيموفا، لكنها كادت أن تخرج من الدور الأول للبطولة الحالية على يد تايلور تاونسند.

وفي وقت سابق، ودعت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، المنافسات أيضا بخسارتها أمام البلجيكية إليس ميرتنز بنتيجة (7-6 و6-1) في واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.