البطولة تقام في الفترة من 1 وحتى 13 أغسطس المقبل

تنس.. انسحاب سينر وديوكوفيتش من بطولة مونتريال المفتوحة البطولة تقام في الفترة من 1 وحتى 13 أغسطس المقبل

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن منظمو بطولة مونتريال المفتوحة للتنس، الجمعة، انسحاب بطل ويمبلدون يانيك سينر، والفائز بـ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى نوفاك ديوكوفيتش من البطولة التي ستقام الشهر المقبل بكندا.

وقال حساب البطولة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "انسحب يانيك سينر ونوفاك ديوکوفيتش من بطولة ناشيونال بنك المفتوحة التي تقدمها روجرز. سيكون فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف رقم 2 للبطولة".

ونجح سينر، المصنف الأول عالميا، في الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فوزه على ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي، علما اللاعبان أن انسحبا أيضا من فعالية العام الماضي.

ويتصدر البطل السابق ألكسندر زفيريف واللاعب المحلي المفضل فيليكس أوجيه-ألياسيم قائمة المشاركين في بطولة كندا للماسترز فئة 1000 نقطة، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 13 أغسطس/ آب المقبل.

وقال سينر في بيان: "بعد دراسة متأنية لجميع العوامل مع فريقي، اتخذنا القرار الصعب بالانسحاب من مونتريال، ليس من السهل أبدا تفويت حدث بهذه الأهمية، لكننا نعتقد أن هذا هو القرار الصائب لإعطاء الأولوية لصحتي".

وتابع: "أشعر بخيبة أمل لعدم تمكني من الحضور، لكنني أتطلع إلى العودة إلى مونتريال في المستقبل".

تضم قائمة المشاركين في نسخة 2026 نخبة من أفضل عشرة نجوم، من بينهم أليكس دي مينور ، وبن شيلتون ، ودانييل ميدفيديف ، وفلافيو كوبولي، وتايلور فريتز، وقد حقق شيلتون أكبر لقب في مسيرته في هذه البطولة العام الماضي.

يملك سينر سجلا مميزا هذا الموسم بواقع 44 فوزا مقابل 3 هزائم، متوجا بستة ألقاب، أما ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، فسجله يبلغ 14 فوزا مقابل 5 هزائم.