المنافسات تقام في الفترة من 21 وحتى 24 أكتوبر 2026 بمشاركة نجوم الصف الأول يتقدمهم سينر وألكاراز وديوكوفيتش..

تنس.. الكشف عن موعد النسخة الثالثة لبطولة "الملوك الستة" بالرياض المنافسات تقام في الفترة من 21 وحتى 24 أكتوبر 2026 بمشاركة نجوم الصف الأول يتقدمهم سينر وألكاراز وديوكوفيتش..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الثلاثاء، عن موعد تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الملوك الستة للتنس لفردي الرجال، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

ومن المقرر أن تجري النسخة الثالثة من البطولة خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين، الذين يتواجدون ضمن العشرة الأوائل لتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين.

وتشهد البطولة مشاركة الإيطالي يانيك سينر إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، فيما يشارك الأسترالي أليكس دي مينور للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تنقل منافسات البطولة عالميا عبر منصة "نتفلكس"، لتصل إلى جمهور واسع حول العالم، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس التي تجمع نخبة اللاعبين.

وتعد البطولة هي الأضخم من حيث الجوائز المالية، حيث وصلت قيمتها الإجمالية في الموسم الماضي إلى 13.5 مليون دولار، ويحصل الفائز على 6 ملايين دولار، وهو ما يقرب من ضعف جائزة بطل الغراند سلام.

وتجرى البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إجراء مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين تقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة، بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث.

وقد أعلن عن بطولة الملوك الستة للمرة الأولى في عام 2024، ونظمت منها حتى الآن نسختان، ونجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالمي، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية.