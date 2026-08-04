بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة في مباراة استمرت يومين بسبب سوء الأحوال الجوية..

تنس.. الفلبينية ألكسندرا إيالا تتوج بأول ألقابها في بطولة واشنطن المفتوحة بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة في مباراة استمرت يومين بسبب سوء الأحوال الجوية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أصبحت ألكسندرا إيالا أول لاعبة فلبينية تحرز لقبا في بطولات رابطة محترفات التنس، بفوزها ببطولة واشنطن المفتوحة (فئة 500 نقطة)، بعدما تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة، الاثنين، في النهائي.

وحسمت إيالا المصنفة 28 عالميا، المواجهة أمام المصنفة الثالثة عالميا، بنتيجة (4-6، 6-4، 6-0)، بعد مباراة استغرقت ساعة و45 دقيقة، لكنها أقيمت على مدار يومين بسبب سوء الأحوال الجوية.

فازت بيغولا بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4، وكانت إيالا متقدمة بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية يوم الأحد عندما أجل المسؤولون المباراة إلى يوم الاثنين بعد تأخيرات طويلة بسبب الأمطار.

ومع استئناف المباراة استعادت اللاعبة الفلبينية زمام المبادرة ولم تنظر إلى الوراء، حيث فازت بالأشواط التسعة الأخيرة، بما في ذلك المجموعة الثالثة بنتيجة 6-0 حيث لم تخسر سوى ثماني نقاط.

في مباراتها النهائية الثانية، بعد حصولها على المركز الثاني في بطولة إيستبورن العام الماضي، قدمت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما أداء قويا في الإرسال ومجموعة رائعة من الضربات الفائزة لتحرم بيغولا من لقبها الثاني عشر في مسيرتها والثالث هذا العام.

وحققت اللاعبة الفلبينية سبعة انتصارات على لاعبات من المصنفات العشر الأوائل هذا الموسم، ومن المتوقع أيضا أن تدخل اللاعبة الشابة قائمة أفضل 20 لاعبة في تصنيف رابطة محترفات التنس لأول مرة.