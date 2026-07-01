تنس.. الروسية ميرا أندرييفا تودع بطولة ويمبلدون المفتوحة مبكرا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعرضت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة عالميا، لهزيمة مفاجئة أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعتين لواحدة، لتودع منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس من الدور الثاني، الأربعاء.

وصلت أندرييفا إلى نادي عموم إنجلترا وهي تعد واحدة من المرشحات للفوز باللقب، بعد تتويجها بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) عندما فازت ببطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس، في يونيو/ حزيران الماضي.

لكن المراهقة الروسية، البالغة 19 عاما، لم تتمكن من مواصلة تألقها لتخسر أمام المصنفة 38 عالميا، بواقع (4-6، 7-5، 6-4) في ساعتين و47 دقيقة، لتصبح أول لاعبة من المصنفات الخمس الأوائل تخرج مبكرا من البطولة.

ونجحت كريتشيكوفا، بطلة غراند سلام مرتين في فرنسا المفتوحة 2021 وويمبلدون 2024، في قلب الطاولة بأسلوب مثير للإعجاب، حيث حافظت على هدوئها بعد خسارتها للمجموعة الأولى لتعود بقوة وتفوز بمجموعتين متتاليتين.

وتراجعت اللاعبة، البالغة 30 عاما، إلى المركز 38 في التصنيف العالمي بعد فترة مليئة بالإصابات تضمنت خسائر في الدور الأول في بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين هذا العام.

وستواجه كريتشيكوفا في المباراة المقبلة مواطنتها التشيكية نيكولا بارتونكوفا، المصنفة 48 عالميا، والتي تغلبت بدورها على المصنفة رقم 32 عالميا، التشيكية الأخرى كاترينا سينياكوفا بمجموعتين دون رد (6-2، 6-4).