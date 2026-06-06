بفوزها بسهولة على البولندية مايا تشوالينسكا بمجموعتين دون رد في النهائي محققة أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى..

تنس.. الروسية ميرا أندرييفا تحرز رولان غاروس للمرة الأولى بفوزها بسهولة على البولندية مايا تشوالينسكا بمجموعتين دون رد في النهائي محققة أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توجت الروسية ميرا أندرييفا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتحصد لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها على البولندية مايا تشوالينسكا بمجموعتين دون رد، السبت، على ملعب "فيليب شاترييه" في النهائي.

وحسمت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة الثامنة عالميا، اللقاء بسهولة أمام غريمتها البولندية المصنفة 114 عالميا، بواقع (6-3 و6-2) في ساعة و22 دقيقة، محققة الانتصار في أول مواجهة مباشرة بين اللاعبتين.

وأصبحت أندرييفا، بهذا التتويج، أصغر بطلة في فردي السيدات تحرز لقب البطولة في رولان غاروس منذ أن فازت الصربية مونيكا سيليش باللقب في عام 1992، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

كما أصبحت ثالث أصغر لاعبة تفوز بلقب كبير في فردي السيدات هذا القرن، بعد البريطانية إيما رادوكانو (18 عاما، بطولة أمريكا المفتوحة 2021) والروسية ماريا شارابوفا (17 عاما، بطولة ويمبلدون 2004).

ورفعت اللاعبة الشابة عدد انتصاراتها في عام 2026 حتى الآن إلى 36 فوزا، وهو رقم يتجاوز أي لاعبة أخرى هذا الموسم، لتضيف سادس ألقابها في مسيرتها الاحترافية ضمن بطولات رابطة محترفات التنس.

لم تواجه أندرييفا، صعوبة تذكر في طريقها نحو لقب البطولة، بمواجهتها لاعبات أقل منها في التصنيف، حيث تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة رقم 15 (6-1، 6-3) في نصف النهائي، والرومانية سورانا سيرستيا، المصنفة رقم 18 (6-0، 6-3) في ربع النهائي.

كما فازت في الأدوار الأولى على السويسرية جيل تيشمان المصنفة رقم 170 (6-3، 6-2)، والتشيكية ماري بوزكوفا، المصنفة رقم 28 (6-4، 6-2)، والإسبانية مارينا باسولز ريبيرا، المصنفة 175 (3-6، 6-1، 6-1)، والفرنسية فيونا فيرو، المصنفة 181 (6-3، 6-3)