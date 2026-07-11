تنس.. التشيكية ليندا نوسكوفا تتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الأولى

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة التاسعة عالميًا، لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى، بتغلبها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين لواحدة، السبت، في النهائي.

وحسمت نوسكوفا، اللقاء بصعوبة أمام المصنفة العاشرة عالميًا، بواقع (6-2، 5-7، 6-3) في ساعتين و27 دقيقة، لتثأر لخسارتها في العام الماضي في دور الـ32 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025.

وسيطرت نوسكوفا على مجريات اللعب منذ البداية لتحسم المجموعة الأولى بسهولة، إلا أنها عانت من انهيار بسبب التوتر في المجموعة الثانية، التي تقدمت فيها بنتيجة أشواط 5-2، قبل أن تنتفض موتشوفا لتقلب النتيجة وتفوز 7-5.

وفي المجموعة الحاسمة، توقع الكثيرون استمرار انهيار نوسكوفا، لكنها، على النقيض تمامًا، نجحت في استعادة توازنها مجددًا لتسيطر على مجريات اللعب وتتقدم في النتيجة منذ البداية، حتى أنهت المجموعة في 44 دقيقة.

وبهذا الفوز، أصبحت نوسكوفا أصغر بطلة لبطولة ويمبلدون في فردي السيدات بعمر 21 عامًا و236 يومًا، منذ أن رفعت مواطنتها التشيكية بيترا كفيتوفا الكأس في عام 2011 وهي في عمر 21 عامًا و116 يومًا.

وكان النهائي هو الأول في ويمبلدون الذي يجمع لاعبتين تشيكيتين فقط، فيما كان آخر نهائي بين لاعبتين من نفس البلد عام 2009، عندما فازت الأمريكية سيرينا ويليامز على شقيقتها فينوس ويليامز، وسبقه نهائي عام 1971 الذي جمع بين الأستراليتين إيفون غولاغونغ ومارغريت كورت.

وللمرة الثالثة في السنوات الأربع الماضية، فازت لاعبة تشيكية ببطولة ويمبلدون بعد باربورا كريتشيكوفا في عام 2024 وماركيتا فوندروسوفا في عام 2023، بينما فازت البولندية إيغا شفيونتيك بلقب عام 2025.