تنس.. التشيكية كارولينا موتشوفا تبلغ نهائي ويمبلدون لأول مرة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حجزت التشيكية كارولينا موتشوفا مقعدها في نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، بعد فوزها المفاجئ على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين لواحدة، الخميس، في الدور نصف النهائي.

وحسمت المصنفة العاشرة عالميا نتيجة اللقاء أمام غوف، المصنفة السابعة عالميا، بواقع (6-2، 1-6، 7-6) في ساعتين و35 دقيقة، لتحقق بذلك فوزها الثاني في المواجهات المباشرة مقابل 6 هزائم.

وبهذه النتيجة، باتت اللاعبة التشيكية على بعد فوز واحد فقط من تحقيق أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد أن عانت من إصابات عديدة في السنوات الماضية، بما في ذلك مشكلات في المعصم الأيسر والقدم والظهر والكاحل.

وعام 2022، أخبر الأطباء موتشوفا بأنه سيكون من الأفضل لها أن تتخلى عن التنس تماما، بينما أبعدتها جراحة في معصمها الأيمن عن الملاعب لمدة 10 أشهر خلال عامي 2023 و2024.

وستواجه اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما، والتي احتلت المركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة 2023، إما مواطنتها ليندا نوسكوفا، المصنفة التاسعة عالميا، أو المصنفة 12 عالميا الأوكرانية مارتا كوستيوك، في المباراة النهائية السبت.

وتتطلع موتشوفا إلى أن تصبح ثالث تشيكية تفوز ببطولة ويمبلدون لفردي السيدات خلال أربع سنوات، بعد انتصارَي ماركيتا فوندروسوفا عام 2023 وباربورا كريتشيكوفا عام 2024.

ومنذ فوز الأمريكية سيرينا ويليامز بآخر ألقابها السبعة عام 2016، ظهرت قائمة طويلة من البطلات لأول مرة، وحافظ عام 2026 على هذا الاتجاه، خاصة بعد خروج البولندية إيغا شفيونتيك والتشيكية باربورا كريتشيكوفا والكازاخية إيلينا ريباكينا، المتوجات باللقب، في الأدوار السابقة.