بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات لواحدة في النهائي، محققا لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى ...

تنس.. الإيطالي يانيك سينر يُتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات لواحدة في النهائي، محققا لقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى ...

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تُوّج الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية تواليا، بعدما تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، بثلاث مجموعات لواحدة، الأحد، في النهائي.

ونجح سينر (24 عاما) في حسم اللقاء بواقع (6-7 و7-6 و6-3 و6-4)، خلال 3 ساعات و46 دقيقة، ليواصل سلسلة تفوقه على زفيريف، محققا انتصاره العاشر تواليا، والحادي عشر في سلسلة المواجهات المباشرة، مقابل 4 هزائم.

ودخل زفيريف، بطل فرنسا المفتوحة، المباراة بثقة وعزيمة كبيرتين، وتمكن من الفوز بالمجموعة الأولى والتقدم في المجموعة الثانية بنتيجة 5-4 في الأشواط، بعدما قدم أفضل أداء هجومي له في مباراة كبيرة.

لكن اللاعب الألماني لم يتمكن من الحفاظ على مستوى أدائه في اللحظات الحاسمة، ليتمكن سينر من قلب النتيجة والفوز بثلاث مجموعات متتالية، ويضمن بذلك التتويج بلقبه الثاني في ويمبلدون والخامس في البطولات الأربع الكبرى.

وكان هذا الفوز هو رقم 100 في مباريات البطولات الأربع الكبرى، ليصبح ثامن لاعب نشط يصل إلى هذا الإنجاز، وينضم إلى نوفاك ديوكوفيتش (409)، وستان فافرينكا (160)، ومارين سيليتش (143)، وزفيريف (131)، وجايل مونفيس (130)، وكي نيشيكوري (104)، وغريغور ديميتروف (103).

ويعد هذا أول لقب لسينر في بطولات غراند سلام عام 2026، بعد خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وخروجه المفاجئ من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

ومع غياب الإسباني كارلوس ألكاراز للمرة الثانية تواليا عن البطولات الأربع الكبرى بسبب إصابة في المعصم، أكد سينر، مجددا أنه أحد عظماء اللعبة، في ظل سيطرته على معظم بطولات فردي الرجال.