تنس.. الإيطالي يانيك سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

واصل الإيطالي يانيك سينر ابتعاده بصدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر الاثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقا بفارق كبير بلغ نحو خمسة آلاف نقطة عن الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني.

ويواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب المركز الثالث، ضغوطاً للدفاع عن ثلاثة آلاف نقطة في دورتي "سينسيناتي" و«أمريكا المفتوحة"، وسط شكوك بشأن لياقته البدنية، مما يتيح للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، صاحب المركز الرابع، فرصة التقدم.

وصعد الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مركزين إلى المرتبة الخامسة، متقدما على الأسترالي أليكس دي مينور الذي تراجع مركزا واحدا إلى السادس، فيما تقدم الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز السابع.

وتراجع الأمريكي بن شيلتون مركزين إلى الثامن، فيما بقي الإيطالي فلافيو كوبولي في المركز التاسع، والأمريكي تايلور فريتز في المركز العاشر.

وفي تصنيف السيدات، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، حيث حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على المركز الأول للأسبوع 101 تواليا في مسيرتها، بفارق 494 نقطة عن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وظلت الأمريكية جيسيكا بيغولا في المركز الثالث، تلتها مواطنتها كوكو غوف في المركز الرابع، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز الخامس، والتشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السادس.

وجاءت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، في المركز السابع، تلتها البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الثامن، والأمريكية أماندا أنيسيموفا في المركز التاسع، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز العاشر.