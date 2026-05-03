تنس.. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة مدريد للمرة الأولى في مسيرته بفوز سهل على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد في النهائي مسجلا إنجازا تاريخيا في بطولة الماسترز 1000 نقطة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، لقب بطولة مدريد للماسترز في التنس "فئة 1000 نقطة" لأول مرة في مسيرته، بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين دون رد، الأحد، في الجولة النهائية.

واستغرق اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، 57 دقيقة فقط ليحسم اللقاء بسهولة أمام زفيريف، المصنف الثالث عالميا، بواقع (6-1 و6-2)، محققا فوزه التاسع تواليا ليتقدم بنتيجة 10-4 في سلسلة مواجهاتهما المباشرة.

وسجل سينر، بهذا التتويج، إنجازا تاريخيا بحصوله على لقبه الخامس تواليا في بطولات الماسترز 1000 نقطة، وهي باريس، إنديان ويلز، ميامي، مونت كارلو ومدريد، كما أصبح أول رجل يفوز بأول أربعة ألقاب في موسم واحد.

في 2018، حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، البالغ من العمر 31 عاما آنذاك، إنجازا تاريخيا في عالم التنس، ليصبح أول لاعب يفوز بجميع ألقاب بطولات الماسترز 1000 التسعة الحالية.

أما سينر، ففاز بثمانية ألقاب منها وهو في الرابعة والعشرين من عمره فقط، وسيحظى بفرصة إكمال مسيرته على أرضه وبين جمهوره في بطولة روما للماسترز، التي تنطلق الأسبوع المقبل.

كما رفع سينر سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولات الماسترز 1000، بالفوز في 56 من أصل 58 مجموعة لعبها، وذلك في 28 مباراة، ويعد لقب مدريد هو الثامن والعشرون في مسيرته الاحترافية.