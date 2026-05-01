تنس.. الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة مدريد للماسترز بفوزه على الفرنسي آرثر فيلس بمجموعتين دون رد في نصف النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا إلى نهائي بطولة مدريد للماسترز للتنس "فئة 1000 نقطة"، بتغلبه على الفرنسي آرثر فيلس، المصنف 25 عالميا، بمجموعتين دون رد، الجمعة، في الدور نصف النهائي.

واستغرق سينر ساعة و26 دقيقة ليحسم المواجهة بواقع (6-2 و6-4)، محققا فوزه الثاني والعشرين على التوالي، ومواصلا سعيه للفوز بلقبه الخامس على التوالي في بطولات الماسترز 1000 نقطة، وهو رقم قياسي.

وحقق يانيك سينر إنجازا تاريخيا حيث أكمل سلسلة الوصول إلى النهائي في جميع بطولات الماسترز لفئة 1000 نقطة التسع التابعة لرابطة محترفي التنس ليصبح رابع لاعب (وأصغرهم سنا) يحقق هذا الإنجاز.

وانضم سينر، 24 عاما، إلى نوفاك ديوكوفيتش (25 عاما)، ورافائيل نادال (27 عاما)، وروجر فيدرر (30 عاما)، أما آندي موراي، فقد وصل إلى النهائي ثماني مرات، باستثناء بطولة مونت كارلو.

ومع غياب منافسه الرئيسي الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، بسبب الإصابة، يعتبر سينر المرشح الأوفر حظا للفوز في كاخا ماجيكا وإضافة لقب جديد لألقابه الأخيرة في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو.

وينتظر المتوج بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يقام لاحقا بين المصنف الثاني ألكسندر زفيريف أو البلجيكي الواعد ألكسندر بلوكس في المباراة النهائية.