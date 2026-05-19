تنس.. الإسباني كارلوس ألكاراز يغيب عن بطولة ويمبلدون المفتوحة بسبب عدم جاهزيته في ظل معاناته من إصابة في معصمه الأيمن..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تبددت آمال الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، في استعادة لقبه في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد أن أعلن حامل اللقب مرتين، الثلاثاء، انسحابه من البطولة بسبب عدم تعافيه من إصابة في معصمه الأيمن.

وقال ألكاراز عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "أنا أتعافى بشكل جيد، وأشعر بتحسن كبير، ولكن للأسف، ما زلت غير مستعد للعب، أنا مضطر للانسحاب من بطولتي كوينز وويمبلدون".

وتابع: "هاتان بطولتان مميزتان للغاية بالنسبة لي، وسأفتقدهما كثيرا، سنواصل العمل للعودة في أقرب وقت ممكن".

وتعرض ألكاراز للإصابة خلال الجولة الأولى من بطولة برشلونة المفتوحة، وانسحب لاحقا من بطولات مدريد وروما، ثم من بطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس، حيث يحمل لقبها مرتين متتاليتين.

وأصبح المصنف الثاني عالميا أصغر لاعب يحقق لقب البطولات الأربع الكبرى في مسيرته الاحترافية في يناير/كانون الثاني بفوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، ويحمل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما سجلا مميزا هذا الموسم بواقع 22 فوزا مقابل 3 هزائم، كما فاز بلقب بطولة الدوحة.

وستكون بطولة ويمبلدون، التي تقام في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، ثالث بطولة غراند سلام يغيب عنها ألكاراز منذ ظهوره الأول في القرعة الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة 2021.

أدت إصابة ألكاراز إلى منعه من مواصلة منافسته المثيرة مع الإيطالي يانيك سينر، البالغ من العمر 24 عاما، والذي يعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز في فرنسا والحفاظ على لقبه في ويمبلدون.

