بفوزها على الروسية ميرا أندريفا بمجموعتين دون رد في النهائي محققة لقبها الثاني في مسيرتها

تنس.. الأوكرانية مارتا كوستيوك تتوج ببطولة مدريد المفتوحة بفوزها على الروسية ميرا أندريفا بمجموعتين دون رد في النهائي محققة لقبها الثاني في مسيرتها

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حققت الأوكرانية مارتا كوستيوك لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس "فئة 1000 نقطة" للمرة الأولى في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلبت على الروسية ميرا أندريفا بمجموعتين دون رد السبت، في النهائي.

وحسمت المصنفة 23 عالميا مواجهتها أمام أندريفا، المصنفة الثامنة عالميا، في زمن قدره ساعة و21 دقيقة بواقع (6-3 و7-5)، محققة بذلك انتصارها الثاني تواليا في سلسلة المواجهات المباشرة.

وكانت اللاعبة الأوكرانية قد فازت على أندريفا، صاحبة الـ19 عاما، بالنتيجة نفسها في بطولة بريسبان الأسترالية في وقت سابق من هذا العام في لقائهما الوحيد السابق.

وأصبحت كوستيوك، 23 عاما، ثاني لاعبة من خارج قائمة أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي تفوز ببطولة مدريد المفتوحة، وذلك في نهائيها الثالث ضمن موسم 2026.

ويعد هذا هو أول لقب تحرزه كوستيوك في بطولة من فئة 1000 نقطة، والثاني في مسيرتها بعد فوزها ببطولة روان الفرنسية فئة 250 نقطة في أبريل/ نيسان الماضي، ما سيقفز بها إلى المركز الخامس عشر في تصنيف رابطة محترفات التنس، وهو أعلى مركز في مسيرتها.