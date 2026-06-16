الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز تشارك في بطولة ويمبلدون

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعود أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ العام 2022 بعد أن حصلت على بطاقة دعوة للعب منافسات الزوجي مع شقيقتها فينوس يوم الثلاثاء.

وشاركت سيرينا (44 عاما) في بطولة كوينز الأسبوع الماضي، بعد أربع سنوات من توقفها عن اللعب منذ آخر مباراة خاضتها في مسيرتها المهنية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022.

وتخوض بطلة الفردي في البطولات الأربع الكبرى 23 مرة، منافسات الزوجي في برلين هذا الأسبوع مع كارولينا موتشوفا، وستواصل عودتها إلى بطولات الغراند سلام إلى جانب فينوس في نادي عموم إنجلترا.

سيرينا هي بطلة ويمبلدون لفردي السيدات سبع مرات، لكنها لم تفز بأي لقب في بطولات غراند سلام منذ فوزها على شقيقتها فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2017، فيما كان آخر لقب لها في ويمبلدون عام 2016، وانتهت آخر أربع نهائيات لها في البطولات الأربع الكبرى بالهزيمة.

وكانت التكهنات تشير إلى إمكانية مشاركة سيرينا في منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون التي تبدأ في 29 يونيو/حزيران الجاري، لكن اللاعبة غابت عن قائمة المشاركات ببطاقات الدعوة في ذلك الجزء من البطولة.

في المقابل، خسرت شقيقتها فينوس (45 عاما) الحائزة على لقب بطولة ويمبلدون خمس مرات في فردي التنس، جميع مبارياتها السبع في فردي التنس هذا الموسم، لكنها فازت بمباراة زوجية إلى جانب البريطانية كاتي بولتر في بطولة مدريد المفتوحة في أبريل/ نيسان.

وسبق للشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامز الفوز بلقب الزوجي ست مرات في بطولة ويمبلدون، وكان آخر لقب لهما عام 2016 بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي تيميا بابوش وياروسلافا شفيدوفا بمجموعتين دون رد بواقع (6-3 و6-4).